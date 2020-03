Coronavirus : fermetures en cascade des lieux publics en Alsace

Musées, piscines, bibliothèques, théâtres et même le château du Haut-Kœnigsbourg ... d'innombrables structures publiques de tourisme et de loisirs ferment leurs portes en Alsace à cause du coronavirus. C'est l'une des conséquences des nouvelles mesures prises pour le Bas-Rhin vendredi 13 mars, notamment l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes.

A Strasbourg, la ville ferme ses bibliothèques, médiathèques, musées, archives, piscines, gymnases, stades et sa patinoire dès ce week-end du 14 mars. Le Conservatoire, le Centre chorégraphique, le 5e Lieu et le Lieu d'Europe sont également fermés. Les spectacles de moins de 50 personnes peuvent néanmoins se tenir.

La ville assure aussi une continuité des services publics, avec un accueil en mairie. Un dispositif de rendez-vous doit être mis en place. Malgré tout, les échanges téléphoniques sont priorisés.

A Colmar, le musée Unterlinden ferme aussi ses portes pour une durée indéterminée.