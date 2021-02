Coronavirus : finalement, Stéphane Turillon n'ouvre pas son restaurant dans le Doubs

Stéphane Turillon, chef du restaurant La Source Bleue à Cusance dans le Doubs voulait ouvrir à tout prix à midi lundi 1e février 2021. Face aux menaces de sanctions du gouvernement et à la présence des gendarmes, le restaurateur militant reste porte close, mais 150 personnes sont sur place.

Stéphane Turillon le restaurateur du Doubs, Stéphane Manigold porte-parole de "Restons Ouverts" et Bernard Marty de l'UMIH PACA sur place ce lundi

Il disait vouloir rouvrir son restaurant coûte que coûte, Stéphane Turillon abandonne lundi 1e février 2021. Deux facteurs l'ont poussé a changer d'avis : la présence des gendarmes et les menaces du ministre de l'économie Bruno Lemaire. Néanmoins, le restaurateur militant se félicite de son action : une centaine de personnes, clients, médias et militants confondus se sont rendus place. Stéphane Turillon a ouvert une buvette et la vente à emporter.

Les menaces de Bruno Lemaire ont fait plier le restaurateur

À l'initiative d'un mouvement national chez les restaurateurs, Stéphane Turillon voulait rouvrir son restaurant. Et ce, malgré les restrictions gouvernementales face à l'épidémie de coronavirus, malgré les menaces de sanctions : il a finalement laissé le rideau baissé à midi.

La présence des gendarmes sur place a commencé à l'en dissuader. Le Général Gauffeny, patron des gendarmes de Franche-Comté, venu spécialement sur place, a annoncé qu'il évacuerait quoiqu'il arrive tout client entrant dans le restaurant.

J'ai une famille, je ne peux pas me permettre de priver mes proches de ces aides

Forcément, les annonces du ministre de l'économie Bruno Lemaire le matin même, prévoyant de priver les restaurateurs qui dérogeraient à la règle de l'accès au fonds de solidarité, ont poussé Stéphane Turillon à s'incliner. "J'ai une famille, je ne peux pas me permettre de priver mes proches de ces aides," a déclaré le chef.

"On ne pourra pas ouvrir mon restaurant, mais c'est pas grave la population est derrière nous."

Malgré tout, Stéphane Turillon se dit satisfait : "la population est derrière nous, je suis fier de la population et de nos employés. L'Etat va finir par plier". En effet, il y avait une centaine de personnes sur place, tous venus le soutenir.

La réaction de Stéphane Turillon après qu'il ait renoncé à ouvrir à midi sur France Bleu Besançon, à écouter :

La marche symbolique pour la survie des commerces devrait partir malgré tout partir de Val Cuisance à 13 heures 30, jusqu'au cimetière de la commune.