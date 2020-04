Coronavirus : forte hausse du nombre de demandeurs d'emplois dans le Grand Est en mars

On dénombre 275 090 demandeurs d'emploi de catégorie A dans le Grand Est pour le mois de mars 2020 selon les chiffres publiés par Pôle Emploi. Cela correspond à une hausse de 6,7 % par rapport au mois précédent. Cette hausse historique est un peu en dessous du chiffre national (+7,1%). Sur le premier trimestre, la hausse reste faible (+1%) car le nombre de chômeurs avait fortement baissé en janvier et février.

Evolution du nombre de demanderus d'emploi en catégorie A en mars 2020 - Pôle Emploi Dares

Les demandeurs d'emploi en France au 1er trimestre 2020 © Visactu

Des chiffres trimestriels en trompe l’œil

Sur un trimestre, les chiffres du chômage dans le Grand Est sont quasiment stable, comme dans le reste de la France, mais c'est parce que les chiffres avaient baissé en janvier et en février. Au total, il y a bien 14 460 demandeurs d'emplois supplémentaires entre février et mars 2020 dans le Grand Est.

Sur un trimestre la forte hausse de mars est compensée par les baisses de janvier et mars. Conséquence : sur le premier trimestre, la hausse n'est que de 0,8 %

Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A par département au 1er trimestre 2020

Ardennes : +0,9 (24 590)

Aube : + 0,5 (29 310)

Marne : + 0,2 (18 570

Haute Marne : - 0,1 (27 070)

Meurthe-et-Moselle : + 0,7% (35 210)

Meuse : - 0,2 (8 180)

Moselle : + 0,6 (52 240)

Bas-Rhin : +1,2 (52 810)

Haut-Rhin : +3,0 (39 780)

Vosges : 0,0 (18 410)

680.000 salariés du Grand Est au chômage partiel

Dans la région Grand Est, près de 69.000 établissements ont déposé leur demande de chômage partiel pour plus de 681.000 salariés à la date du 16 avril.

Cela représente 46% des entreprises et employeurs de la région, et plus du tiers des effectifs. L'Alsace et la Moselle sont les plus concernées : les trois départements représentent à eux seuls plus de la moitié des demandes de chômage partiel dans la région.