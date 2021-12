Coronavirus : fréquentation en baisse de 40% dans les commerces de Bordeaux pour les achats de Noël

"On dit qu'il y a du monde dans les rues de Bordeaux, mais par rapport à quoi ?" s'interroge Christian Baulme, président de La Ronde des Quartiers, association de commerçants du centre-ville de Bordeaux. Car selon lui, la foule dans les rues du cœur de ville est trompeuse : la fréquentation est en baisse de 40% par rapport aux années précédentes sans coronavirus.

Christian Baulme attribue cet effondrement à trois causes principales, "en opposition avec le commerce de centre-ville" : "la première, c'est le COVID, un frein à la mobilité". La deuxième, "c'est la météo. Et on a un troisième frein colossal qui s'appelle Amazon", et les géants du numérique. De grandes tendances qui ne doivent pas cacher des situations disparates selon les rues du centre-ville et selon le type de produits commercialisés.

Quant à l'impact de cet forte baisse de fréquentation sur le chiffre d'affaires des commerçants bordelais, il est trop tôt pour l'évaluer selon le président de la Ronde des Quartiers. Un des remèdes à cette désaffection pour le commerce de centre-ville reste l'investissement dans le numérique. Christian Baulme travaille avec la Banque des territoires, la Région Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux Métropole à la création d'une Maison de la numérisation, pour soutenir les professionnels du secteur, via un "partage de savoir faire, de pair à pair, un partage d'expérience et une mutualisation des outils".