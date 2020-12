Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, a annoncé ce lundi qu'un accord avait été trouvé sur un gel des primes d'assurance en 2021 pour les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire. Il s'agit de l'hôtellerie, des cafés, de la restauration, du sport, du tourisme ou encore de la culture.

Coronavirus : gel des primes d'assurance en 2021 pour les secteurs les plus touchés par la crise

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a annoncé ce lundi que le gouvernement avait trouvé un accord avec les compagnies d'assurance sur un gel "pour toute l'année 2021" des cotisations des contrats multirisques professionnels des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus.

Cela concerne les entreprises des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, des cafés, mais aussi de la culture, du sport, de l'événementiel et du tourisme. Le ministre a salué un accord "constructif, utile pour les entreprises qui ont été les plus touchées et efficace".

Gel des cotisations multirisques

Lors d'une conférence de presse, Bruno Le Maire a annoncé que les assureurs s'étaient engagés à geler en 2021 les cotisations des contrats multirisques professionnels de tous les secteurs cités ci-dessus. Selon le ministre, ces secteurs sont ceux "qui souffrent le plus de la pandémie, ceux qui sont fermés, ceux qui ont un impact sur le chiffre d'affaires le plus lourd. Nous devons leur tendre la main, leur apporter des solutions concrètes".

L'accord trouvé après un conflit ouvert entre les assureurs et Bercy s'appliquera aux entreprises, TPE comme PME, "jusqu'à 250 salariés".

Une "couverture d'assistance" pour les chefs d'entreprise et les salariés

Les compagnies d'assurance ont également pris l'engagement d'offrir "gratuitement en 2021 aux mêmes entreprises une couverture d'assistance pour les chefs d'entreprise et pour les salariés quand ils ont été touchés personnellement par le coronavirus", a déclaré Bruno Le Maire.

Cela se traduira par "une couverture pour l'assistance en cas de troubles ou de maladies psychologiques", le versement d'une "indemnité de convalescence qui peut aller jusqu'à 3.000 euros", la livraison de repas à domicile ou la garde d'enfants.

Une médiation mise en place

Dernier engagement pris : pour faire face aux nombreux litiges, le gouvernement mettra en place une médiation des assurances pour les entreprises. "Elle existe déjà pour les particuliers mais pas pour les entreprises et nous avons vu se multiplier ces derniers mois des contentieux juridictionnels qui ne sont bons pour personne", a souligné le ministre.

Depuis le début de la crise, le secteur de l'assurance a déployé diverses mesures de soutien à l'économie représentant 3,8 milliards d'euros d'engagements. Mais les assureurs sont sous le feu des critiques, des dizaines de contentieux entre restaurants et assureurs sur la couverture des pertes d'exploitation, qui sont rarement couvertes en cas de pandémie, ont été portés devant les tribunaux.

Enfin, à moyen terme, le ministre a indiqué qu'"il n'y aura pas d'assurance pandémie obligatoire", mais la possibilité pour les entreprises qui le souhaitent "de se constituer des provisions qui bénéficieront d'un régime fiscal particulièrement avantageux".