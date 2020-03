Coronavirus : "On ne fait pas la guerre calculatrice en main" (Thierry Vidonne, FBPT Loire)

La Fédération française du bâtiment, mais aussi la Capeb, ont préconisé l'arrêt des chantiers pour lutter contre la propagation du coronavirus en France et pour respecter les mesures de confinement. Mais ces derniers jours, le gouvernement multiplie les appels à poursuivre l'activité économique; la ministre du Travail Muriel Pénicaud est allée jusqu'à accuser la Capeb de "défaitisme" et de manque de "civisme" pour avoir appelé ses adhérents à un arrêt total.

Quand on regarde la télé tous les soirs, on n'a vraiment pas envie de sortir nos gars du confinement

Thierry Vidonne, le président de la Fédération du BTP dans la Loire met les points sur les i : "faut bien comprendre que _nos entreprises n'ont pas du tout envie de fermer_", mais ajoute-t-il, la recommandation de la FFB est une mesure de précaution. Selon lui, il est possible de poursuivre l'activité sur les chantiers en respectant les mesures barrière contre le coronavirus, mais "cela ne va pas se faire en un claquement de doigts". "Quand on regarde la télé tous les soirs, on n'a vraiment pas envie de sortir nos gars du confinement", précise-t-il, en citant "les hôpitaux saturés" et "le gouvernement qui appelle à confinement total... jusqu'à fermer les plages".

Il rappelle également le manque de masques, dont les ouvriers auront besoin pour reprendre le travail, précise Thierry Vidonne. Sa fédération a d'ailleurs fait le choix dans la Loire de fournir "plusieurs milliers de masques en quelques heures au CHU de Saint-Étienne parce qu'ils en manquaient".

Selon lui le gouvernement n'a pas mesuré l'impact économique du confinement: "aujourd'hui l'État fait ses comptes et se dit "oh la, la ça va coûter très cher", mais quand on est en guerre, est-ce qu'on est en guerre avec la calculatrice pour voir ce que ça va coûter ?" Il concède que les répercussions seront "monstrueuses", mais pour Thierry Vidonne, le premier temps est celui de "sauver des vies" et il faut "de la solidarité, de la cohérence, de la confiance pour qu'on puisse se mette en position de redémarrer les chantiers en sécurité".