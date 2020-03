Coronavirus : il est trop tôt pour connaître l'impact sur les entreprises sarthoises

Bernard Godret, le président du tribunal de commerce du Mans s'attend, à voir des entreprises en difficulté dans quelques mois à cause de l'épidémie de coronavirus. Les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration pourraient être particulièrement touchés.

Image d'illustration : Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et plusieurs autres ministres autour d'Emmanuel Macron lors d'une réunion consacrée au coronavirus

Il est l'un des observateurs privilégiés de la santé des entreprises sarthoises. Bernard Godret, le président du tribunal de commerce du Mans ne peut pas encore dire quel sera l'impact du coronavirus sur l'économie sarthoise mais " évidemment il y en aura un ! même si ces effets ne sont pas perceptibles pour le moment au niveau du tribunal de commerce". Car il y a un décalage entre les premières difficultés que connaît une entreprise et une éventuelle procédure de redressement judiciaire voire de liquidation. " Si vous passez un coup de fil aux gérants de cinémas, de lieux de spectacles, de restaurants, ils vous répondront qu'il y a déjà une baisse de fréquentation". Et puis il y a les entreprises qui travaillent avec des produits chinois. Elles pourraient être impactées à un moment dans leur ligne de production. "Avec des usines à l'arrêt en Chine depuis plusieurs semaines, il risque d'y avoir un choc de l'offre". Sans parler d'éventuelles mesures de confinement étendues aux salariés, l'interdiction des déplacements (comme en Italie), si la progression de l'épidémie le nécessite". En attendant, que peut faire l'Etat pour aider les entreprises françaises touchées par le coronavirus ? " Les aider à passer le cap avec des reports de délais pour payer les impôts et les charges". Au plan régional, un Numéro Vert (0 800 100 200) a été mis en place pour les chefs d'entreprise qui rencontreraient des difficultés.

Le coronavirus risque de plomber une économie sarthoise plutôt dynamique

Car l'année 2019 a été meilleure que 2018. "Le nombre de procédures collectives au tribunal de commerce du Mans a reculé de 19 %. Moins de redressements, de dépôts de bilan et de faillites. Ce qui s'est traduit aussi par moins de postes supprimés dans les entreprises sarthoises ( 642 emplois supprimés l'an passé contre 849 en 2018). Un chiffre à nuancer toute fois car " certaines entreprises dont le siège social est extérieur au département, ne dépendent du tribunal de commerce du Mans". C'est le cas notamment d'Arjowiggins, liquidée en mars 2019. Une disparition qui s'est traduite par le licenciement de près de 600 employés à Bessé-Sur-Braye et Saint Mars la Brière. Parmi les secteurs en plein redressement : il y a celui des transports qui avait subi de plein fouet la crise des années 2010. "En revanche, les petits commerces et notamment les boulangeries des communes rurales connaissent encore des difficultés selon Bernard Godret.

Interview complète de Bernard Godret à écouter ici