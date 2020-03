Coronavirus : "il faut fermer les entreprises non utiles en cette période" (Fabien Escoffier, CGT Loire)

Dans certaines entreprises de la Loire, comme chez SNF à Andrézieux-Bouthéon, des salariés sont angoissés par le fait de continuer à se rendre sur leur lieu de travail. Certains sont prêts à exercer leur droit de retrait même, parce qu'ils estiment que les mesures prises pour leur sécurité face à l'épidemie de covid-19 ne sont pas suffisantes. Pour Fabien Escoffier,secrétaire général adjoint de la CGT Roanne, toute l'activité économique non essentielle doit cesser.

Inquiétudes dans les transports et l'aide à domicile

"Au niveau de la CGT, on met en avant que le monde du travail doit être mobilisé uniquement pour les besoins vitaux, et donc toutes les entreprises qui ne sont pas utiles par rapport au covid-19 et par rapport à la santé des citoyens et des citoyennes, mais aussi pour les besoins vitaux, devraient être fermées", détaille Fabien Escoffier. Il estime que le gouvernement a cette responsabilité, et fait le parallèle avec la décision qui a été prise la semaine dernière de fermer les cafés et les restaurants.

Selon lui, il y a des manquements aux préconisations du gouvernement dans certaines entreprises actuellement, "notamment dans les entreprises de transport où les mesures barrière ne sont pas mises en place : les salariés n'ont pas de gel hydroalcoolique, n'ont pas accès aux toilettes". Il cite aussi l'exemple de certains salariés de l'aide à domicile, qui n'ont pas accès aux masques. "Il y a là un danger pour les salariés, mais aussi pour l'ensemble des concitoyens", ajoute-t-il.