Coronavirus : il faut ouvrir les restaurants en juin en France demande le meilleur chef du monde, Colagreco

"La réouverture est vitale pour toute la profession" explique avec douceur mais fermeté le chef argentin Mauro Colagréco propulsé meilleur chef du monde en juin dernier, couronné par le guide "50 Best restaurants", et par trois prestigieuses étoiles au Michelin pour le Mirazur à Menton en 2019.

Le chef argentin qui possède 14 établissements en Asie en Europe, aux Etats-Unis et en Amérique du Sud observe "la situation qui évolue et progresse dans le monde. [...] Selon les pays, c'est bien sûr différent [...] en Italie, les restaurateurs espèrent une ouverture le 18 mai, mais ce n'est pas confirmé... mais on pourra voir comment ça se passe en Italie pour s'inspirer des mesures [...] À Hong Kong, ils prennent la température de tous les clients et utilisent une application d'information sur la clientèle...

Lettre à l'Elysée et au gouvernement

Mauro Colagréco est membre de l'Académie du collège culinaire de France qui rassemble 1.800 restaurateurs et des producteurs français.

Le célèbre chef affirme aussi sur France Bleu azur que l'Académie du collège culinaire de France a envoyé une lettre adressée au Chef de l'Etat et au gouvernement pour demander d'accélérer l'ouverture des établissements "pour que le gouvernement permette une ouverture en juin pour tous les établissements."

Mauro Colagréco ajoute : "c'est vrai que l'avantage de nos établissements (étoilés) est d'avoir déjà un certain confort entre les tables qui permet d'appliquer les normes de distance."

Le spécialiste de la cuisine méditerranéenne veut rester" optimiste et espère des avancées rapides du gouvernement". Un secteur particulièrement sinistré par la crise liée au coronavirus.

Le Chef de l'Etat tiendra une visioconférence vendredi prochain sur le plan d'action prévu pour relancer les secteurs de l'hôtellerie, restauration et du tourisme. Les professionnels espèrent obtenir une date pour leur déconfinement.