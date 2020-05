Déconfinement : il va être difficile d'obtenir un rendez vous rapide chez votre coiffeur !

Ils nous ont manqué, c'est une certitude ! Nos coiffeurs sont de retour dans leurs salons avec un grand sourire... D'autant plus que financièrement ils viennent de traverser une période de confinement inédite et qui va laisser des traces du côté des finances.

Chez Charly coiffeur à Châteauroux : "Là, je suis complet sur un petit peu plus de quinze jours."

Dès l'annonce du déconfinement, le téléphone des coiffeurs a très vite chauffé à tel point qu'il vous sera très difficile de trouver un rendez vous prochainement.

Charly est coiffeur, rue Paul-Louis Courier à Châteauroux : " Là, je suis quasiment complet sur un petit peu plus de quinze jours. C'est vraiment bien pour tous les coiffeurs d'avoir enfin du travail et surtout de retrouver notre clientèle que l'on a pas vu pendant deux mois. C'est un grand ouf de soulagement. Bien sûr tout sera prévu pour recevoir notre clientèle dans les meilleurs conditions sanitaires. Nous allons exercer avec des masques et nos clients devront venir aussi avec ces fameux masques. Il va falloir si faire mais je crois que nous avons tous besoin de retrouver aussi notre liberté de circuler. Nous allons, c'est certain, échanger pour savoir comment nous avons vécu les uns et les autres notre confinement. Il faut positiver. Même si ce sera différent."

En ce qui concerne les mesures barrières tout est prêt dans les différents salons de coiffure pour accueillir les clients.

Pascal Roussel (Roussel For Men) : "La porte du salon sera le plus souvent ouverte pour que nos clients ne touchent pas trop la poignée."

Les masques seront obligatoires donc pour les coiffeurs mais aussi les clients et les mesures barrières devront être respectées dans la mesure du possible. Par exemple Pascal Roussel champion du Monde 96 de coiffure créative à Washington exerce rue Ledru Rollin à Châteauroux : " Mes clients n'auront plus droit, tant que ses mesures barrières seront appliquées, de feuilleter leurs revues ou journaux habituels. Nous n'offrirons plus de café non plus. La porte du salon sera ouverte le plus possible pour que nos clients ne touchent pas trop la poignée. Les clients auront très peu accès aux vestiaires. Il y aura au salon du gel hydroalcoolique. Nous allons aussi supprimer des fauteuils pour la distanciation sociale. Mais nous sommes très heureux avec mon fils et ma collaboratrice de retrouver notre clientèle et de parler tout simplement avec des gens autres que notre famille."

Le virus est certes toujours présent mais psychologiquement et bien sûr économiquement cela fait un bien fou de retourner chez son coiffeur. Car même si certains ont réussi quelques coupes de cheveux à leur domicile, beaucoup ont pu vérifier, sans couper les cheveux en quatre, qu'ils n'avaient pas ce talent...