Coronavirus : il y a eu 7 fois plus d'arrêts de travail entre la Toussaint et le début des vacances de Noël

La 5e vague de l'épidémie de coronavirus continue de se propager en France, à tel point que l'absentéisme dans les entreprise est en hausse constante depuis plusieurs semaines. Il y a eu sept fois plus d'arrêts de travail dérogatoires entre la Toussaint et le début des vacances de Noël cette année.

Les indicateurs de l'épidémie de coronavirus battent des records ces derniers temps. Jeudi 23 décembre, la France a enregistré plus de 91.000 nouvelles contaminations, un niveau qui n'avait jamais été atteint depuis deux ans. Preuve de cette recrudescence de l'épidémie, entre la Toussaint et le début des vacances de Noël, l'Assurance maladie a délivré sept fois plus d'arrêts de travail dérogatoires, liés au coronavirus.

Les arrêts maladies dérogatoires ne concernent que les salariés et indépendants qui ne peuvent pas télétravailler parce qu'ils doivent garder un enfant infecté, parce qu'ils sont cas contact du variant Omicron ou bien parce qu'ils sont considérés comme à haut risque de développer une forme grave de la maladie. Cela ne concerne pas les salariés testés eux-mêmes positifs au coronavirus.

En moins d'un mois, le nombre d'arrêts maladies dérogatoires est donc passé de 5.763 à 42.541, selon les informations de franceinfo. Aucune entreprise ne semble épargnée par cette cinquième vague de l'épidémie, selon l'Association nationale des directeurs des ressources humaines. Cette hausse des contaminations a même contraint la SNCF à supprimer des trains régionaux.

Face à l'arrivée du variant Omicron, de plus en plus présent en France, le Conseil scientifique est alarmiste. Il s'inquiète particulièrement des répercussions d'une telle contagiosité et craint une "désorganisation" de la société en janvier, liée à l'absentéisme. Son président Jean-François Delfraissy estime que plusieurs secteurs clés, tels que la santé, les transports, la distribution alimentaire ou encore l'Éducation, pourraient être frappés par une multiplication d'arrêts maladies.