Coronavirus en Dordogne : inquiétude pour le tourisme à Sarlat

La France est toujours au stade 2 de l'épidémie de coronavirus. Le pays compte 1 784 cas de coronavirus a annoncé ce mardi soir le directeur général de la Santé Jérôme Salomon, soit 372 de plus que lundi. Il y a 33 morts et 86 personnes considérées comme des cas graves. L'inquiétude est de plus en plus grande dans la région de Sarlat car le tourisme représente plus de 40% de l'activité économique de la région Sarladaise.

Inquiétude mais pas de panique

Des annulations de week-end ont été recensées par l'Office de tourisme de Sarlat. Son directeur, Boualhem Rekkas, est inquiet mais n'est pas alarmiste : "Sur les séjours de groupe, on a eu des annulations mais heureusement sur des courts séjours". Il continue : "On a des dossiers à plusieurs milliers d'euros sur des séjours d'une semaine. Mais pour l'instant on n'est pas touché".

On fait confiance aux autorités sanitaires pour prendre les bonnes mesures - Boualhem Rekkas

"Les autorités n'ont pas décrété que nous étions en zone à risque donc les touristes ne peuvent pas annuler pour cas de force majeure. Si c'était le cas demain, nous nous verrions obligé d'annuler sans frais, c'est ce qu'on espère éviter" explique Boualhem Rekkas.

Pour l'instant, nous n'avons pas de baisse de réservations - Boualhem Rekkas

Selon le directeur de l'office de tourisme, cette période est une période inquiétante pour l’activé touristique en France et également à Sarlat : "Le tourisme représente plus de 40% de l'activité économique de la région" conclut-il.