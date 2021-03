Coronavirus : "J'allais au travail avec la peur au ventre" confie Corinne, hôtesse d'accueil au Super U

Elle est postée à l'accueil du Super U de Baume-les-Dames, pour répondre aux demandes des clients et au téléphone. Corinne est hôtesse d'accueil, et fait parfois des remplacements en caisse. Elle a continué de travailler depuis un an, en pleine épidémie de coronavirus. Mais elle est "venue avec la peur au ventre", celle d'être contaminée et de revenir avec le covid-19 chez elle.

Etre citée en héroïne, "une fierté"

Même si elle reconnaît que "tout a été mis en place pour la sécurité des employés" du magasin, elle raconte ce risque permanent. Son métier est cité en deuxième position des héros de la crise, dans le sondage Odoxa pour France Bleu dévoilé ce mercredi. Pour Corinne, "c'est une belle reconnaissance, une fierté!".

Je me souviendrai toute ma vie de cette année"

Elle a reçu plusieurs messages de soutien et de remerciements pendant les confinements. "Une dame est venue me voir et elle m'a juste dit "Merci"... ça fait vraiment chaud au cœur, ça réconforte!" confie Corinne. Encore aujourd'hui, elle reçoit parfois des messages.

Corinne part à la retraite dans quinze jours, à la fin du mois de mars. "Je me souviendrai toute ma vie de cette année" raconte-t-elle, très émue.

