Coronavirus :"J'en appelle au civisme, restez chez vous pour les vacances ", Robert Crauste

Alors que les vacances débute ce vendredi 3 avril pour la zone C, les autorités craignent des flux de population. Les contrôles sont ainsi renforcés et le maire du Grau-du-Roi appelle tous ceux qui ont une résidence secondaire sur le littoral à rester chez eux.

"O_n ne part pas en vacances pendant la période du confinemen_t", Christophe Castaner le ministre de l’intérieur est inflexible sur le sujet. Alors que les vacances de Pâques commencent ce vendredi 3 avril au soir pour la zone C, qui comprend notamment les académies de Montpellier et Toulouse, les autorités craignent des flux de population, ce qui serait très dangereux et contraire aux règles du confinement.

Robert Crauste le maire du Grau-du Roi Copier

Ce n'est pas open beach ! Robert Crauste, le maire du Grau-du Roi

Même si vous avez une résidence secondaire ou de la famille à la campagne ou au bord de la mer, on reste chez soi ! C'est ce que rappellent les élus des zones touristiques. Des contrôles sont ainsi renforcés et c’est le cas notamment sur littoral d’Occitanie. Robert Crauste le maire du Grau-du-Roi dans le Gard en appelle "au civisme et ou respect républicain". Sinon les sanctions tomberont prévient-il :" Sur ma commune il y a des contrôles des forces de l'ordre nuit et jour déjà depuis plusieurs jours et nous avons aussi des gendarmes mobiles qui sont venus en renfort de Tarbes dans les Haute-Pyrénéens" avant d'ajouter "les contrevenants seront verbalisés mais on leur demandera aussi de faire demi-tour. Les règles du confinement ça n'est pas de faire 200 ou 300 kilomètres pour venir dans sa résidence secondaire".

Aucun laxisme prévient le maire

Le maire du Grau-du-Roi qui rappelle aussi que des hélicoptères pourraient être mis en place pour effectuer des contrôles comme ça a déjà été le cas au début du confinement. Habituellement pour les vacances de Pâques la population passe d’environ 8000 habitants à 30 000, voir 70 000 pendant les weekends.