Coronavirus : "Je crains des pertes d'emplois", dit Alain Di Crescenzo, président de la CCI Occitanie

"Nous attendons des enveloppes significatives à mettre à la disposition des entreprises les plus touchées, de façon à ce qu'elles ne mettent pas la clé sous la porte", a déclaré Alain Di Crescenzo, président de la CCI Occitanie, au micro de France Bleu Occitanie. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, les petites et moyennes entreprises sont à la peine. Aujourd'hui, Alain Di Crescenzo attend des actions fortes de la part des pouvoirs publics : "Le moratoire pour les paiements, c'est bien. Mais si on veut sauver les entreprises, il faut de l'argent. Cet argent, je le demande à l'Etat et aux collectivités territoriales. Si ce n'est pas fait, les entreprises mourront".

Il est clair que le secteur de l'aéronautique est touché

Le président de la CCI a également fait part de ses inquiétudes concernant le secteur de l'aéronautique, notamment suite à la décision de Donald Trump, le président américain, de suspendre pendant 30 jours l'entrée des Européens aux Etats-Unis : " Leurs clients, ce sont les compagnies aériennes. Aujourd'hui quand vous avez peut-être la moitié, ou 17 milliards d'euros de chiffre d'affaire qui dépendent de la destination Etats-Unis, imaginez ce que ça veut dire. Les clients ne commandent pas, il est clair que le secteur de l'aéronautique est touché".

Alain Di Crescenzo dit craindre des fermetures d'entreprises ou des pertes d'emplois d'ici la fin de l'été : " Nous comptons mettre en place un observatoire de l'emploi et des difficultés d'entreprises. Il faut maintenir les entreprises avec un niveau d'activité, il faut maintenir les compétences, pour être au rendez-vous le jour où l'économie redémarrera".