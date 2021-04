Coronavirus : "Je vous avoue, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit" confesse une commerçante d'Auxerre

Comme de nombreux icaunais, Corrine lacour, qui gère une boutique de prêt-à-porter dans le centre-ville d'Auxerre, a suivi ce mercredi 31 mars, l'intervention du Président de la République. La présidente de l'association des commerçants du quartier de l'horloge à Auxerre était l'invitée de France bleu Auxerre ce 1er avril. Elle répond aux questions d'Isabelle Rose.

FBA : L'annonce de la fermeture des commerces non essentiels dès la fin de cette semaine, c'est un nouveau coup dur pour vous. Vous vous y attendiez?

Corrine Lacour : Alors oui, c'est encore un coup dur. Alors on s'y attendait quand même un petit peu parce que on avait vu ce week end que le préfet de l'Yonne avait pris de nouvelles mesures sur le port du masque masque. Donc, on s'attendait à être confiné au moins sur Yonne. On s'y attendait, mais avec un petit espoir de se dire non, non, c'est pas possible, on ne peut pas être confiné une troisième fois. Et puis, hier soir, le couperet est tombé dans l'Yonne et sur toute la France. C'est très compliqué pour nous, on ne voit pas le bout du tunnel.

C'est la troisième fermeture que vous subissez depuis le début de la crise sanitaire,Il y a un an et à chaque fois, ça tombe en plus dans des périodes un peu clés. Pour vous, les commerçants, les beaux jours arrivent. On a envie d'acheter.

Bien sur, là, on rentre dans la pleine période de collections printemps-été. Que ce soit chaussures, maroquinerie, vêtements. Et on est au plus haut de la collection, au plus haut des remboursements de nos fournisseurs. Donc, ça devient très compliqué parce que c'est la troisième saison où l'on subit, on subit, subit tout ça. Donc voilà, c'est beaucoup d'angoisse. Je vous avoue, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Je cogite dans ma tête. C'est vrai qu'on va remettre en place le click and collect, mais ça ne fait pas tout. C'est très compliqué.

Est ce que vous craignez des faillites en cascade chez les commerçants du centre ville d'Auxerre, notamment?

Bien sûr, bien sûr. Parce que, comme je l'ai expliqué, là on est confiné en pleine période de collection, alors, il va y avoir de la casse. Mais dans les bars, restaurants, les boutiques non essentielles on courbe l'échine aussi.

Est ce que quand même, la fermeture, il y a plus d'un mois et demi maintenant, de la galerie marchande des Clairions à Auxerre, vous êtes profité ? On a vu plus de monde en ville !

Bien sûr, on a vu beaucoup plus de personnes. Ce qui a fait plaisir, c'est que les gens se sont réapproprié un peu le cœur de ville, ils avaient des fausses idées sur le coeur de ville. Ca faisait longtemps qu'il ne s'était pas interessé au cœur de ville, en se disant on a du mal à se garer, il n'y a plus de boutiques et en fin de compte, les gens ont été agréablement surpris. Donc, malheureusement, avec la fermeture des Clairions, on avait repris du poil de la bête, mais, bon, c'est terminé.