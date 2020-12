Coronavirus : Jean Castex ne peut "pas garantir" que les restaurants "rouvriront le 20 janvier"

Au lendemain de la manifestation des cafetiers et des restaurateurs à Paris, qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes, et alors que le second confinement est levé ce mardi, le Premier ministre Jean Castex a souligné sur Europe 1 qu'il ne pouvait "pas garantir" à ce jour que les cafés, bars et restaurants "rouvriront le 20 janvier", en raison des incertitudes pesant sur la circulation du coronavirus.

"Ça va dépendre de la façon dont nous aurons passé la période de fêtes dont j'ai déjà dit qu'elle pouvait être propice à une circulation accélérée" du virus si nous n'étions pas collectivement responsables", a déclaré le Premier ministre, qualifiant de "crève-coeur" la décision "nécessaire" de "fermer les restaurants".