Coronavirus: Jérôme Chaufournais le patron du Leclerc d'Auxerre à propos des masques vendus en supermarché

Jérôme Chaufournais, la grande distribution a été accusée d'avoir fait des stocks de masques depuis plusieurs semaines. Une accusation qui n'est pas justifiée selon vous ?

Oui ça tombe à l'eau. En fait je pense qu'il y a eu une mauvaise interprétation de ce qui a été annoncé par les patrons de la grande distribution. Il y a eu une espèce de surenchère de quantité de masques qui ont pu donner des vertiges. Je comprend que ça ait pu contrarier des professions qui ont souffert du manque de masques . On a bien conscience et moi le premier, que les pharmaciens, les médecins et les hôpitaux qui en réclament depuis des semaines et qui entendent qu'il y a des dizaines de millions de masques qui vont arriver par la grande distribution, se sont posés la question de savoir si ce n'étaient pas des stocks cachés. En fait pas du tout, les stocks, on ne les a pas. A ma petite échelle sur Auxerre, nous n'avons que quelques centaines de masques pour le moment qui sont destinés à nos salariés.

Pour quelles raisons vous ne disposez pas encore de ces masques pour les vendre, et quand vont ils arriver ?

Dans les jours qui viennent. Depuis que le gouvernement a décrété que la grande distribution devait jouer un rôle pour équiper l'ensemble des français en terme de masques, des filières ont été actionnées à l'étranger. Mais ça prend du temps. Et les masques ont été sécurisés. C'est à dire qu'ils ont été réservés et ils n'arriveront au mieux qu'en fin de semaine et probablement au début du déconfinement.

Jérôme Chaufournais le patron du Leclerc d'Auxerre Copier

Une fois que vous aurez ces masques, à quoi vous engagez vous concernant leur prix ?

L'engagement que j'ai pris, c'est de ne faire aucun profit. Au fur et à mesure de l'arrivée de ces masques et des factures qui y seront associées, on appliquera la TVA légale approuvée de 5,5%. On peut imaginer qu'on puisse toucher un masque chirurgical aux alentours de 50 centimes d'euro. Donc ça veut dire qu'on pourrait le vendre entre 55 et 60 centimes. Si on a la chance de les acheter moins chers, ce sera encore mieux.

Et pour que tout le monde puisse se procurer des masques chez vous, est-ce que vous allez mettre en place un code de bonne conduite pour vos clients ?

Je vois où vous voulez en venir. Evidemment on tient absolument à éviter cet effet pâtes alimentaires ou cet effet farine qui nous a surpris au début du confinement. Et donc on est en train d'imaginer les modalités de vente de ces masques pour que cela n'arrive plus. Ce sera peut être de la vente assistée, c'est à dire derrière un comptoir, plutôt qu'en libre-service. On souhaite qu'un maximum de personnes puisse se procurer des masques et revenir en chercher si besoin. Tout dépendra aussi des quantités qu'on arrivera à se faire livrer de l'étranger.