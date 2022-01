Coronavirus : l'activité des autocars de tourisme Schidler menacée par le manque de voyageurs

Le secteur des autocars de tourisme ne s'est toujours pas remis du choc de la pandémie, en raison du manque de voyageurs dans ce mode de transport collectif. Thierry Schidler, dirigeant des autocars du même nom en Moselle, réclame des aides supplémentaires et plus adaptées pour sauver son activité.

Thierry Schidler, patron de la société mosellane d'autocars du même nom, redoute que son entreprise ne se remette pas du choc de la pandémie de coronavirus. En manque de voyageurs, il craint que son activité ne s'effondre.

Le dirigeant n'est pas le seul à faire partie de « ceux qui ne se sont toujours pas remis de la crise » : le secteur du tourisme et de l'évènementiel continue à souffrir des usages intégrés par les clients pendant la crise sanitaire : « Nous sommes un mode de transport collectif, et quand on entend partout qu'il ne faut pas de brassage, qu'il y a des jauges, comment voulez-vous être tentés par les voyages en groupe ? » explique Thierry Schidler. Pourtant, seul le port du masque est obligatoire dans les cars, mais « la clientèle ne revient pas, c'est psychologique » se désespère-t-il.

Des revenus insuffisants pour assurer les charges

C'est le secteur touristique qui souffre le plus de ce manque de clients. La société Schidler commercialise des voyages organisés en France et en Europe au départ de Paris et du Grand Est, ainsi que des liaisons vers les aéroports : « Cela fera bientôt deux ans que nos autocars sont dans le parc. La difficulté c'est que nous avons payé nos crédits pour les véhicules, qui coutent très cher, pendant ces deux ans, mais nous ne faisons pas les recettes en face pour nous permettre de les payer » explique Thierry Schidler.

Des aides gouvernementales bienvenues mais qui manquent d'équité

Aujourd'hui, le professionnel réclame que de nouvelles aides puissent être attribuées à ce secteur en crise, mais plus équitablement distribuées : « Il fallait perdre plus de 80 % de son chiffre d'affaires pour être aidé financièrement. Nous avons eu droit au chômage partiel, oui, et à une exonération des charges patronales pendant trois mois, mais en dehors de cela, pas grand-chose. Je n'ai pas perdu 80% de mon chiffre d'affaires, la plupart de mes confrères non plus, mais 40, 50 ou 60%, c'est déjà très grave ! » s'exclame le dirigeant, reconnaissant d'avoir néanmoins pu bénéficier du soutien de l'État et de la région Grand Est.

Son souhait est de pouvoir reconduire un système d'aides à certaines entreprises en analysant plus précisément leur situation : « C'est un travail de fourmi, mais on le fait bien pour le Covid. On est capable de faire des analyses région par région, ville par ville, école par école, pourquoi on ne pourrait pas le faire entreprise par entreprise ? Cela permettrait de sauver des emplois, de sauver l'aménagement du territoire grâce à la mobilité que l'on représente avec le transport collectif » explique Thierry Schidler.