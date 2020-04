Coronavirus : l'activité du BTP reprend progressivement et en sécurité

"Quand le bâtiment, va tout va". Pas certain que le proverbe fonctionne totalement en cette période de crise sanitaire et de confinement mais certains chantiers vont repartir en ce début de semaine. Les entreprises spécialisées vont renvoyer leurs équipes sur le terrain après avoir pris le temps de réfléchir aux moyens de les protéger du virus. En s’appuyant notamment sur un guide de préconisations de sécurité sanitaire, rédigé par l’OPPBTP, l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics.

L’entreprise "Forezienne" basée dans la Loire et spécialisée dans le terrassement. Depuis 10 jours les équipes ont élaboré des processus de travail pour permettre de repartir, sans mettre en danger les ouvriers explique le patron, Vincent Fougerouze : "On est train de s'organiser pour mettre en place tout un tas de méthodes et de gestes qui nous permettent de reconsidérer notre activité au quotidien et de pouvoir redémarrer quelques opérations".

"Il y a certaines tâches qu'on arrivera pas à remettre en route"

En l’occurrence un chantier a repris en près d’Albertville la semaine dernière. Un test concluant en Savoie qui va permettre de reprendre dès aujourd’hui deux chantiers dans la Loire et un autre dans l’Allier et "même sur ces opérations qu'on redémarre il y a certaines tâches qu'on arrivera pas à remettre en route. Je pense aux travaux de proximité entre ouvriers, des typologies de travaux qui pourraient être potentiellement à risques pour nos salariés. Nous sommes spécialisés dans le terrassement, nos travaux consistent donc à évoluer dans des engins, dans des cabines. Les mesures barrières peuvent s'appliquer mais il y a la problématique des déplacements, des trajets et de restauration à midi".

L’entreprise de terrassement avance donc pas à pas, en rouvrant dans un premier temps les chantiers les plus adaptés au contexte, en s’appuyant, comme dans de nombreux secteurs, sur des ouvriers volontaires et prêts à reprendre le travail.