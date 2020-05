Coronavirus : l’activité économique en baisse de 33% en région PACA

L’activité économique de la région PACA, très touchée par la crise sanitaire, serait inférieure de 33,2% par rapport à la "normale", soit un choc économique de même ampleur que celui de l’ensemble de la France, selon l'INSEE. Les zones des Alpes et de la Côte d’Azur sont les plus concernées.

Depuis la mise en place de mesures de confinement mi-mars pour faire face à la crise sanitaire du Covid-19, l’économie française tourne au ralenti et celle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur aussi selon l'INSEE, car sa structure l’expose un peu plus que la plupart des autres régions. L'hébergement-restauration, secteur presque totalement à l'arrêt, occupe une place plus importante en PACA que dans toute autre région, exceptée la Corse. De même, le transport-entreposage et les activités de services aux entreprises, très présentes, sont plus durement touchés que le reste de l’économie. Comme ailleurs, la région souffre également du coup de frein brutal dans la construction et le commerce non-alimentaire. À l'inverse, le faible poids de l’industrie l’expose moins que d’autres régions.

Dans les Alpes-Maritimes, les services marchands, comme ceux de l'hébergement-restauration et du commerce, pèsent plus que dans tout autre département hexagonal. Le département est donc très touché par la crise.

Dans les Hautes-Alpes, hébergement-restauration et construction, secteurs quasiment à l’arrêt, sont très présents mais le choc économique est amorti par une surreprésentation des activités non marchandes.

Les Bouches-du-Rhône sont également très concernées par la baisse d’activité, avec en particulier une spécialisation dans certains secteurs très ralentis de l’industrie (cokéfaction-raffinage et fabrication de matériel de transport).

Le département de Vaucluse est moins exposé. Si le poids du commerce et du transport-entreposage, durement touchés, y est important, l’agriculture et les industries agro-alimentaires, relativement épargnées, comptent davantage qu’ailleurs.

De même dans le Var, la faible industrialisation du département, mais également le poids des services non-marchands et de certains services marchands moins exposés amortissent les effets défavorables de la crise.

Enfin les Alpes-de-Haute-Provence comptent parmi les départements les moins durement affectés de France métropolitaine, du fait de la structure de son économie, très axée sur les activités marchandes ou non-marchandes.

Un quart des salariés de la région dans un secteur très fortement touché

En PACA, un salarié sur quatre et près de la moitié des non-salariés travaillent dans un secteur très fortement touché. Dans plusieurs secteurs, l’activité est réduite de plus de deux tiers par rapport à une situation normale. 27% des salariés de la région et 44% des non-salariés sont concernés, principalement dans le commerce non-alimentaire, l’hébergement-restauration, certaines activités de services telles que la coiffure et les soins de beauté et surtout la construction.

Une majorité de salariés de petites entreprises

Dans les secteurs les plus touchés, les petites entreprises sont plus fréquentes en PACA que dans le reste de l’économie. Ainsi, dans les secteurs où l’impact est le plus fort, 78% des salariés travaillent dans un établissement de moins de 50 salariés contre moins de la moitié pour l’ensemble des salariés.

Les zones touristiques sont les plus concernées

La part de salariés travaillant dans des secteurs très fortement touchés varie du simple au double en Provence-Alpes-Côte d’Azur : de moins de 20% dans la zone d’emploi d’Istres-Martigues à près de 40% dans celle de Briançon.

Les zones d’emploi des Alpes et de la Côte d’Azur, où le tourisme est très développé, sont les plus concernées. Les salariés de ces zones, très nombreux à travailler dans l’hébergement-restauration, subissent de plein fouet l’arrêt d’activité de ce secteur. Dans la zone de Briançon, l’une des plus affectées de France, l’hébergement-restauration occupe près de 18% des salariés, soit quatre fois plus que la moyenne nationale. Autre zone d'emploi durement touchée, celle de Fréjus-Saint-Raphaël, qui compte une part d’emplois importante dans ce secteur, mais aussi dans la construction et le commerce non-alimentaire, tous en panne d’activité.

À l’inverse, dans les zones d’emplois de Salon-de-Provence, Digne-les-Bains, Marseille-Aubagne et Istres-Martigues, les activités les plus ralenties par la crise sont moins fréquentes. Le taux de salariés travaillant dans un secteur très fortement touché y est inférieur à la moyenne nationale (24,8 %).