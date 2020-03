Coronavirus : l’aéroport d’Orly va fermer temporairement

L'aéroport d'Orly sera temporairement fermé au trafic commercial à compter du mardi 31 mars à 23H59, précise, annonce le groupe ADP, ex Aéroports de Paris ce mercredi. Une décision radicale, en raison de l'effondrement "majeur et brutal" du trafic suite aux restrictions de circulation liées au coronavirus, précise encore la direction.

"Hier on était à -92% de trafic en passagers à Orly et à -89% à Charles-de-Gaulle" contre -75% à Orly et à -70% à Charles-de-Gaulle la semaine dernière, a détaillé le directeur général du gestionnaire aéroportuaire Edward Arkwright.

Mi-mars déjà, le groupe avait décidé de fermer certains terminaux et de transférer les arrivées et départs des vols vers d’autres halls.