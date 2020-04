Coronavirus : l' Agglomération de Sète va débloquer 20 millions d'euros pour l'économie locale

François Commeinhes, maire de sète et président de Sète Agglopôle Méditerrannée propose un plan de 20 millions pour venir en aide à l'économie locale et accompagner la reprise d’activité pendant et après la crise du coronavirus. Le bureau communautaire réuni jeudi a donné son accord, le plan sera présenté et mis au vote du conseil communautaire du 23 avril prochain .

Ce plan se compose en plusieurs volets :

8 millions d'euros pour les commerces de proximité et les plus fragiles

10 millions d'euros pour la conchyliculture, l'agriculture et les entreprises intermédiaires

2 millions d’euros pour les Thermes de Balaruc les Bains (410 employés au chômage technique)

Pour François Commeinhes : "il s'agit d'anticiper la fin de la crise, d'anticiper une reprise d'activité, afin de maintenir et de pérenniser l'activité économique du bassin."

L'objectif est également de venir en aide aux entreprises de moins de 10 salariés qui ont été contraintes d'arrêter leur activité, "cela représente 3000 structures," explique Yves Michel ,le maire de Marseillan et vice président au développement économique. "Une première aide sera versée rapidement, le reste avant la fin de l' été," précise l'élu communautaire.

Sur les 10 millions d'aide aux entreprises , un million et demi d'euros est reservé à la conchyliculture.