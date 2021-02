Coronavirus : l'aide exceptionnelle de 900 euros accordée aux travailleurs précaires prolongée jusqu'à fin mai

C'est un coup de pouce qui va permettre à certains de souffler un peu. L'aide de 900 euros accordée aux travailleurs précaires dans le cadre de la crise économique déclenchée par la pandémie de coronavirus va être prolongée de trois mois, soit jusqu'à fin mai, a annoncé lundi 15 février Elisabeth Borne, la ministre du Travail. Cette aide est pour l'instant versée à 400.000 travailleurs. Cela concerne les secteurs de la restauration, de l'événementiel, les saisonniers et les demandeurs d'emploi, par exemple.

Une prime annoncée fin novembre

Cette aide exceptionnelle avait été annoncée par Jean Castex à la fin du mois de novembre. Elle ne devait au départ concerner que les mois de novembre, décembre, janvier et février. Le premier versement a été effectué le 4 février. Elle concerne ceux qui ont travaillé plus de 60% du temps en 2019 et n'ont pas pu travailler suffisamment en 2020 pour recharger leurs droits au chômage à cause de la pandémie.

Pour en bénéficier, il faut être inscrit à Pôle emploi entre novembre 2020 et février 2021. Il faut également justifier d'une activité salariée d'au moins 138 jours travaillés en 2019 et avoir un niveau de revenus inférieur à 900 euros au cours du mois écoulé. Elle est adaptée en fonction des revenus : elle peut atteindre 900 euros pour ceux qui n'ont rien touché mais est adaptée pour ceux qui ont un peu travaillé.