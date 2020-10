Coronavirus : l'Allemagne ferme les restaurants et les lieux culturels

L'Allemagne prend à son tour de nouvelles mesures pour combattre l'épidémie de coronavirus. Les restaurants et les institutions culturelles et de loisirs sont fermés à partir du lundi 2 novembre.

L'épidémie de coronavirus s'accélère en Europe. En Allemagne, "la situation est très grave" selon la chancelière Angela Merkel.

Les restaurants ferment pour un mois

Les autorités allemandes ont décidé de fermer pour un mois les restaurants et les institutions culturelles et de loisirs à partir du lundi 2 novembre. Les piscines et les salles de sport vont également fermer. Les compétitions sportives se tiendront à huis clos, y compris les matchs de football. Les écoles et les crèches restent ouvertes, tout comme les magasins.

Un nouveau programme d'aide d'urgence de 10 milliards d'euros va être débloqué pour soutenir les secteurs touchés par ces restrictions.