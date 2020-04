Coronavirus : l'économie de la région Pays de la Loire en recul de 36 %

Les conséquences sur l'économie de l'épidémie de coronavirus et du confinement commencent à être mesurées dans la région des Pays de la Loire, où l'activité des entreprises est en recul de 36 %. Tous les secteurs ne sont pas logés à la même enseigne.

Ce sont des chiffres de l'Insee, dévoilés par le préfet de Région, Claude d'Harcourt. Sur la dernière semaine du mois de mars, l'activité économique en Pays de la Loire a connu un recul de 36 % par rapport au début du mois. Ce qui donne la mesure de l'avant/après confinement, qui a débuté le 17 mars.

Il y a toutefois de grandes disparités entre les secteurs. Le plus impacté, c'est celui de la construction : avec l'arrêt de quasiment tous les chantiers, il a plongé de 88 %. La fermetures de nombreux commerces "non-essentiels" a également entraîné une forte contraction dans ce secteur : - 56 %. Autres victimes : l'industrie, qui recule de 40 % ou encore les services, entre 39 et 15 % de moins selon les branches. L'agriculture ne s'en sort pas si mal avec une régression de "seulement" 10 %.

Conséquence de cette suspension des activités économiques : la montée en puissance des mesures de chômage partiel, soit le maintien des salaires à 80 % grâce à une prise en charge par l'Etat. En Pays de la Loire, 44 000 entreprises ont déposé un dossier, pour un total de 475 000 personnes concernées. Cela représente un salarié du privé sur trois.

Les dispositifs d'aide montent en puissance

Pour passer cette période difficile, les plus fragiles, c'est à dire les associations, les indépendants, les artisans et les petites entreprises de moins de 10 salariés, qui ont vu leur chiffre d'affaire chuter d'au moins 50 %, peuvent bénéficier du fonds de solidarité nationale mis en place par l'Etat, avec la participation des régions. "A ce jour, pour le mois de mars, 25 000 entreprises de la région ont bénéficié d'un versement, pour un total de 32,6 millions d'euros distribués. Seulement 5 % des demandes ont été rejetées", indique la présidente de la région, Christelle Morançais. Une demande qui sera renouvelable chaque mois et qui permet de toucher une subvention Etat-Région de 1 500 € maximum. La moitié de l'enveloppe globale pour la région (63 millions) a pour le moment été consommée.

De plus, depuis le 15 avril, les entreprises éligibles à cette aide, et qui ont essuyé un refus de prêt auprès de leur banque, pourront demander une aide complémentaire de 2 000 à 5 000 €. Enfin, le fonds Résilience de 32 millions d'euros mis en place par la région, permet aux entreprises non-éligibles au fond de solidarité de demander une avance de trésorerie de 3 000 à 10 000 € selon le chiffre d'affaires, remboursable sous un an.

Pour tous les professionnels en recherche d'information ou d'orientation sur ces aides, la région a mis en place un numéro vert : 0800 100 200.