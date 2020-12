Coronavirus : l'économie de montagne menacée dans nos Pyrénées béarnaises et bigourdanes

Des stations de ski ouvertes, mais avec des remontées mécaniques à l'arrêt : cette annonce du gouvernement ne passe pas. A Saint-Lary, les élus, les gestionnaires des domaines skiables, les employés permanents et saisonniers, les commerçants, étaient tous unis pour réclamer l'ouverture des remontées. Il y avait aussi des représentants d'autres stations : Peyragudes, Val Louron ou encore Piau Engaly.

Le rassemblement devant la télécabine qui dessert le domaine skiable du Pla d'Adet, comme un symbole

Les élus et les responsables des domaines skiables devant la télécabine qui dessert le Pla d'Adet © Radio France - Marie line Napias

Le directeur de la station, Akim Boufaïd et le maire de Saint-Lary, André Mir, ont pris la parole pour dire leurs inquiétudes et leur incompréhension. André Mir a démonté l'argumentation du gouvernement : non, les blessés du ski ne remplissent pas les hôpitaux, la saison dernière 95% des blessés ont été soignés sur place. L'économie du ski est vitale pour les vallées, il a expliqué qu'un euro de remontées mécaniques génère 7 euros de retombées dans l'économie locale. Pour lui, l'arrêt des remontées mécaniques va provoquer un tsunami économique.

Les remontées mécaniques à l'arrêt : un tsunami économique

Anne Marty, la directrice adjointe d'Altiservice et vice présidente de "Domaines skiables de France", la chambre syndicale des exploitants de stations de ski, défend elle aussi cette économie locale. Altiservice à Saint-Lary, ce sont 250 salariés.

Anne Marty directrice adjointe d'Altiservice et vice présidente de "Domaines skiables de France" Copier

La montagne c'est un écosystème, et dès lors qu'il y a un maillon qui casse, aujourd'hui c'est le maillon des remontées mécaniques, c'est tout l'écosystème qui s'effondre - Anne Marty

Les commerçants aussi étaient mobilisés © Radio France - Marie line Napias

Ce sont bien sûr les saisonniers qui sont les plus inquiets. Comme les commerçants et artisans, ils travaillent sous le statut d'indépendants et l'aide versée lors du premier confinement n'a pas compensé leurs pertes. Noël, c'est le quart de la saison. Certains sont proches de la retraite, d'autres encore étudiants et ils ont besoin de cet argent pour payer leurs études.

Moniteurs, saisonniers, commerçants, tous unis pour obtenir la réouverture des remontées mécaniques Copier

D'autres rassemblements étaient organisés tout au long des Pyrénées et dans tous les massifs skiables de France. La prochaine rencontre avec le gouvernement sera le 11 décembre. Ce jeudi à Saint-Lary, tout le monde espérait que le protocole sanitaire longuement étudié allait permettre l'ouverture des remontées. Surtout que comme un clin d’œil, la neige est de retour sur les sommets.