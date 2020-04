Coronavirus - L'édition 2020 de Brive Festival est annulée

L'édition 2020 de Brive Festival n'aura pas lieu. Les organisateurs du plus gros festival de musique en Limousin l'ont annoncé ce mercredi dans un communiqué, abandonnant aussi l'idée d'un report en septembre, un temps envisagé.

Après les propos du Chef de l'Etat il y a deux semaines, annonçant l'annulation des festivals "au moins jusqu'à la mi-juillet", l'incertitude planait sur la tenue de Brive Festival cette année. Les précisions du Premier Ministre mardi à l'Assemblée Nationale ne laissaient que peu de doute sur l'issue finalement annoncée ce mercredi : l'édition 2020 de Brive Festival, qui devait se tenir du 23 au 26 juillet, n'aura pas lieu. Les organisateurs du plus gros festival de musique en Limousin l'ont annoncé dans un communiqué, ce mercredi soir.

Pas de report en septembre, rendez-vous l'année prochaine

Les organisateurs abandonnent aussi l'idée d'un report en septembre, un temps envisagé. "Un plan B" évoqué il y a deux semaines, trop contraignant et en fait toujours très aléatoire. Cette année encore, la programmation de Brive Festival promettait d'attirer les foules : Vitaa & Slimane, Yannick Noah, Christophe Maé, M. Pokora, et Jean-Louis Aubert étaient notamment à l'affiche.

"Nous devons nous résigner, les larmes aux yeux… 2021 sera notre prochain rendez-vous" disent les organisateurs dans un communiqué, promettant de revenir "encore plus fort, avec des nouveautés et une programmation toujours plus ambitieuse". La date de l'édition de l'année prochaine est d'ailleurs déjà fixée, ce sera du 22 au 25 juillet 2021.

L’ensemble des billets seront remboursés et il sera possible de conserver les pass 3 et 4 jours pour 2021.