Coronavirus : l'élu Maurice Di Nocera appelle tous les élus marseillais à verser une part de leur indemnité

Maurice Di Nocera, conseiller municipal UDI de Marseille, lance un appel aux dons pour une association caritative pour aider les plus démunis pendant cette période de confinement. Il demande à ses collègues élus de verser 30% de leur indemnité. Objectif, récolter 50.000 euros.

Comme d'autres, il devait laisser son siège le 22 mars dernier. Mais en raison de l'épidémie de Covid-19, Maurice Di Nocera (UDI) est toujours aux affaires au sein du conseil municipal de Marseille et aujourd'hui motivé pour aider une association caritative de la ville.

En cette période de confinement, il souhaite soutenir ceux qui viennent en aide aux plus démunis, c'est ainsi qu'il a eu l'idée de demander à ses collègues élus de faire un geste.

"J'appelle les élus à verser 30% de leur indemnité du mois d'avril. Certains devaient arrêter leur mandat le 22 mars dernier, ils peuvent donc faire ce geste."

L'élu qui voit donc son mandat prolongé a fait ses calculs, selon lui 30% cela représente entre 350 et 500 euros selon le montant de l'indemnité. Il espère ainsi récolter près de 50.000 euros si chacun des 101 conseillers verse une part.

Ce serait un beau geste et je considère qu'en cette période tout le monde doit faire un geste. Ça me paraît évident que les élus se mobilisent pour la bonne cause

Pour l'instant, Maurice Di Nocera n'a pas déterminé à quelle association sera reversée la somme récoltée. Il propose que le choix se fasse avec tous les donateurs une fois l'argent récolté. Son appel est lancé sur sa page Facebook et il espère mobiliser le plus de monde possible.

À ce jour, une dizaine d'élus lui ont déjà fait savoir qu'ils répondaient favorablement à son appel : Eric Scotto, Maurice Rey, Didier Dallari, Didier Parakian, Nora Preziosi, Arlette Fructus, Gérard Vitalis mais aussi Monique Robineau-Chailan et Michel Amiel.

Les intéressés peuvent le contacter directement, il promet ensuite de leur faire parvenir un courrier avec les modalités de versement.