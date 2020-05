Coronavirus : l'enseigne d'ameublement Alinéa, née à Avignon, en redressement judiciaire

Le coronavirus a été le coup de grâce pour Alinéa. L’entreprise de meubles et déco, qui appartient à la famille Mulliez, a annoncé son dépôt de bilan. Quelque 2.000 emplois sont concernés en France dans les 30 magasins de la marque. L'enseigne est née à Avignon.

L'entreprise de meubles et de décoration Alinéa a été placée en redressement judiciaire, 2000 emplois sont concernés en France

Alinéa avait déjà été fragilisée par la crise des gilets jaunes et les grèves contre la réforme des retraites. La crise du coronavirus et les deux mois de confinement que nous avons vécus a été la goutte d'eau pour l'enseigne de meubles et de décoration. L'entreprise a déclaré la cessation de paiement auprès du tribunal de commerce de Marseille. Elle a été placée en redressement judiciaire la semaine dernière.

2.000 emplois en France, 82 à Avignon

Quelque 2.000 emplois sont concernés dans les 30 magasins de France. Le premier a ouvert ses portes il y a 31 ans à Avignon. Le magasin vauclusien compte 82 salariés, que Guillaume Didier le chargé de communication d’Alinéa veut rassurer : “Tous nos magasins sont ouverts et les salaires continuent d’être versés.”

Aujourd’hui, l’entreprise est donc en redressement judiciaire, après avoir perdu 85% de son chiffre d’affaires pendant le confinement. Deux administrateurs ont été désignés pour aider Alinéa à trouver des solutions.

Guillaume Didier l’affirme : toutes les pistes sont étudiées pour pérenniser l’enseigne et sauver les emplois. Il est encore trop tôt pour évoquer une vente, une reprise ou une fusion.

Fin de la période d'observation le 13 novembre

En tout cas, le chargé de communication d’Alinéa veut rester positif : depuis une semaine, avec la réouverture des magasins, le chiffre d’affaires est en progression de 100%.

"C’est rassurant et ça montre l’attachement à une belle marque française", se félicite-t-il. Interrogé sur d’éventuels licenciements à venir, "nous n’en sommes pas là", nous a-t-il confié. La justice a fixé la fin de la période d'observation de l'enseigne au 13 novembre.