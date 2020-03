Coronavirus : L'entreprise Repetto confrontée à une forte baisse de ses ventes en Asie

"Depuis le début de la crise, j'arrive à sept heures trente et je ne repars pas avant vingt et une heure." Pour Jean Marc Gaucher, le dirigeant de l'entreprise Repetto, les journées sont longues depuis le début de l'épidémie du Coronavirus. Son entreprise de chaussures haut de gamme qui fabrique notamment les fameuses ballerines est prise dans la tourmente de la crise sanitaire qui a d'abord sévi en Chine. Repetto compte une centaine de boutiques dans le monde et de nombreux points de vente. Mais c'est en Asie que se fait le plus gros de son activité à l'export. Et depuis le début de la crise, les ventes ont dégringolé. "Il n'y a plus personne dans les centres commerciaux où sont implantées nos boutiques en Chine ou à Hong Kong . Ensuite dans tous les pays d'Asie il y a une très forte inquiétude qui fait que l'activité a baissé dans le meilleur des cas de 50%" explique Jean Marc Gaucher.

Les fameuses ballerines Repetto au Japon © Radio France - Valérie Déjean

Cette baisse significative des ventes en Asie s'accompagne d'un sérieux coup de mou dans les boutiques françaises. Il n'y a quasiment plus de touristes au quotidien et les Français n'ont plus la tête à ça. Jean Marc Gaucher s'est donc rendu à l'usine de Saint- Médard -d'Excideuil pour faire le point avec les salariés en fin de semaine dernière et envisager toutes les solutions, y compris une réduction de la production.

"S'il n y a plus rien qui se vend aujourd'hui sur la planète et que je continue à produire comme si tout allait bien je serais le dernier des idiots. J'ai envisagé tous les scénarios, je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas ." L'entreprise emploie à ce jour près de deux cents salariés sur le site de Saint-Médard-d'Excideuil.