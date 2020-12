Coronavirus : le gouvernement va soutenir La Poste à hauteur de 66 millions d'euros en 2021

Selon les informations de franceinfo, le gouvernement va soutenir le groupe La Poste, en difficulté en raison de l'épidémie de coronavirus, à hauteur de 66 millions d'euros l'an prochain. Bercy avait annoncé vendredi plus de 20 milliards d'euros pour soutenir les secteurs touchés par la crise.

Alors que l'effondrement du courrier pendant le confinement a fait fondre les revenus de l'entreprise, le gouvernement a décidé ce week-end que son aide au groupe La Poste s'élèverait à 66 millions d'euros en 2021. C'est ce qu'a appris franceinfo ce dimanche de sources gouvernementales. C'est le montant prévu dans le budget qui sera examiné lundi en seconde lecture à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen du pojet de loi de finance.

Vendredi, le gouvernement annonçait mobiliser l'an prochain encore plus de 20 milliards d'euros pour soutenir les entreprises et les ménages touchés par la crise. "Il n'est pas temps de lever les mesures de soutien à l'économie", avait indiqué le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Cette "aide massive" sera réorientée "sur les secteurs les plus impactés", a-t-il ajouté.

Sur ces 20 milliards d'euros, 11 milliards seront consacrés au financement du chômage partiel. Le gouvernement va également soutenir à hauteur de 120 millions d'euros les associations qui distribuent de l'aide alimentaire, et qui font face à une forte augmentation des sollicitations des ménages depuis le début de la crise. Les stations de ski recevront elles 400 millions d'euros.