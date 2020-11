Coronavirus : l'Eurométropole de Strasbourg va prendre en charge une partie des loyers des commerçants

L'eurométropole de Strasbourg annonce une enveloppe de 2 milliards d'euros pour prendre en charge une partie des loyers de novembre pour pour les petites entreprises du commerce, du service et du tourisme fortement impactées par le reconfinement.

Face aux difficultés économiques liées à ce second confinement, l'Eurométropole annonce ce lundi 16 novembre qu'elle va prendre en charge une partie des loyers des petites entreprises du commerce, du service et du tourisme. Une aide directe pour une enveloppe totale de 2 millions d'euros.

Pour qui ?

Le dispositif concerne l’ensemble de ceux qui n’ont plus le droit d’accueillir du public ou dont l’activité est fortement impactée par le reconfinement. Peuvent en bénéficier donc les commerçants et les artisans mais aussi les établissements du tourisme, de l’hôtellerie ou de la restauration par exemple, à condition que vous ayez moins de 50 salariés et que vous ne fassiez pas partie d’un grand groupe.

Comment ?

Un dossier de subvention sera à déposer entre le 20 novembre et le 15 décembre prochain. Un dossier que l'Eurométropole a voulu simple au niveau des pièces à fournir : un RIB, une quittance de loyer et des déclarations sur l'honneur pour éviter les lourdeurs administratives

Pour quel montant ?

L’objectif selon Pia Imbs, la présidente de l'Eurométropole, "c'est la prise en charge de minimum 30% du prix du loyer." Mais en fonction du nombre de demandes, cela pourrait grimper à 50%. Seule limite : un plafond de 5.000 euros par dossier.

Quand ?

Le versement est prévu courant à fin du mois de janvier, le temps d’étudier tous les dossiers pour répartir au mieux l’enveloppe de 2 millions d’euros.

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) Alsace, Jean-Luc Heimburger, s'est dit satisfait de cette nouvelle aide : "Ça permet de soulager un petit peu parce que le problème du loyer, c'est que c'est une charge fixe pour l'entreprise. On a beau essayer de réduire par d'autres dispositifs les coûts salariaux par exemple, il reste quand même le loyer. C'est l'une des clefs pour passer ce cap."

À noter que ce dispositif est complémentaire au Fonds de Résistance Régional qui prend aussi en charge les loyers des petits commerçants. Et au crédit d’impôt annoncé pour le projet de loi de finances pour 2021 qui vise à inciter les bailleurs privés à annuler une partie de leurs loyers.