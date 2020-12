Coronavirus : l'hôtellerie, un "secteur en détresse" selon la CCI de Bordeaux

La Chambre de Commerce et d'Industries de Gironde a présenté ce mercredi un premier bilan inquiétant pour les hôteliers de la métropole bordelaise. Sans prendre en compte le deuxième confinement, le baromètre de la CCI pointe de lourdes conséquences économiques liées à l'épidémie de Covid-19. Patrick Seguin, son président, parle même d'un "secteur en détresse".

Chute de 40% du taux d'occupation

Selon la CCI, le mois de septembre a été particulièrement révélateur. Il marque "l’arrêt de la croissance des performances enregistrées depuis le déconfinement du mois de mai dernier". Dès la rentrée, les annulations en cascade des salons et des congrès ont pesé sur l'activité des hôteliers mais aussi des traiteurs qui dépendent également beaucoup de cette "clientèle affaires".

Les hôtels bordelais ont ainsi vu leur taux d'occupation chuter de 40% comparé à l'année dernière, ce qui signifie que moins de la moitié des chambres étaient occupées en septembre. Le revenu par chambre est estimé à seulement 32 euros hors taxes, soit environ 61% de moins qu'en 2019. Cela s'explique notamment par le manque de clients mais également la baisse des prix moyens (41% pour le haut de gamme et grands luxe).

La baisse est toutefois plus mesurée pour les résidences hôtelières. Malgré des performances supérieures aux hôtels, le taux d'occupation reste inférieur de 18% par rapport à 2019. "Les résidences de tourisme, qui permettent à la clientèle de limiter plus facilement leurs interactions avec le personnel et les autres clients, comparé aux établissements hôteliers, semblent être plus préservées et privilégiées dans ce contexte sanitaire", souligne la CCI.

Quelles perspectives ?

Le bilan préoccupant de ce baromètre ne prend pas en compte la fin de l'année et donc ce deuxième confinement. Si les hôtels peuvent rester ouverts, ils ne reçoivent pas (ou peu) de clients. Et les perspectives à l'approche de Noël ne sont pas bonnes : "On sait qu'on n'aura personne ou pas grand monde, ça va être très difficile pour cette fin d'année", note Patrick Seguin.

Le risque, c'est donc de voir des établissements fermer définitivement. Ces trois dernières années, la CCI a remarqué la création de nombreux hôtels "compte tenu du tourisme sur Bordeaux et sa région". Des hôtels qui ont notamment des prêts à rembourser : "J'en connais certains qui vont avoir des difficultés. Aujourd'hui on espère que tous passeront la barre avec toutes les aides mises en place mais rien n'est moins sûr car, à un moment, il y a le bilan et la banque qui dit 'vous pouvez ou vous pouvez pas payer'"

Autre inquiétude : la perte de compétences. "Le personnel mis au chômage partiel se tourne parfois vers d'autres métiers et le jour où ça va reprendre, dans beaucoup de métiers on va manquer de compétences", conclut le président de la CCI de Bordeaux.