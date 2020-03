Coronavirus : quel impact sur les entreprises des Deux-Sèvres ?

La chambre de commerce et d'industrie des Deux-Sèvres a mené deux enquêtes sur l'impact de l'épidémie de coronavirus. L'impact commence à se faire commence à se faire de plus en plus sentir.

Dans les Deux-Sèvres, la CCI a mené deux enquêtes, une le 3 mars et une autre le 11 mars. 75% des entreprises deux-sévriennes considèrent que le coronavirus n'a pas d'impact réel. "Globalement les entreprises deux-sévriennes, à part les secteurs particulièrement touchés que sont le tourisme, l’événementiel et l'hôtellerie-restauration, n'ont pas encore été fortement impactées. Mais on voit bien par la modification des chiffres entre ces deux dates que cela commence à venir", analyse Philippe Dutruc, président de la CCI des Deux-Sèvres.

Des mesures de soutien

Dans ce contexte, la chambre de commerce et d'industrie a mis en place un dispositif d'écoute des chefs d'entreprises avec six personnes dédiées "pour faire remonter au niveau de la préfecture les besoins des entreprises locales", précise Philippe Dutruc.

Ce qui ressort aussi de ces enquêtes c'est que "très peu d'entreprises avaient prévu ce qu'il se passe en cas de crise majeure", note le président de la CCI. "On les invite à utiliser le plus vite possible les dispositifs mis en place, notamment les reports d'échéances de taxes fiscales et sociales".

Plus d'informations sur les dispositifs sur le site internet de la CCI 79.