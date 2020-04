Coronavirus : l’industrie automobile prête à redémarrer dans le Valenciennois

« La prudence et la responsabilité sociale » avaient été brandies par Toyota le 16 mars dernier au moment de la fermeture du site d’Onnaing, dans le Valenciennois. Un mois après, la direction souhaite reprendre son activité, évoquant la date du 21 avril.

« Bombe à virus »

Les conditions ont été examinées mardi par la commission d'hygiène et de sécurité et les discussions se poursuivent ce mercredi. Pour l’instant, il est envisagé que la moitié des salariés (2.000 sur 4.000) retournent à l’usine. Deux équipes de 1.000 personnes – une le jour, une la nuit – qui ne se croiseraient pas. Par ailleurs, les mesures de protection ont été prévues : 200.000 à 300.000 masques commandés, des visières et du gel hydralcoolique.

« C’est recréer une bombe à virus, ruiner les efforts des soignants et mettre en danger la santé de nos familles » dénonce Eric Pecqueur, délégué CGT chez Toyota Onnaing. « Dans une usine automobile, on se retrouve à trois, quatre ou cinq dans un petit espace au rythme de la chaîne soit 57 secondes par véhicule ».

Une reprise sur la base du volontariat ?

Toyota s’engage à une production réduite : 1.500 voitures par semaine alors que le site tourne habituellement à 1.500 voitures par jour. Mais l’essentiel est d’honorer les commandes, selon le constructeur, car 35.000 Yaris sont attendues par les clients. Une urgence que comprend en partie la CFDT. « Si un salarié est prêt à reprendre de lui même pourquoi pas » admet Thomas Mercier, secrétaire du CE. « Mais si la personne n’est pas prête psychologiquement, c’est dangereux, il ne faut pas de pression ». Toyota, qui doit bientôt lancer la fabrication d'une nouvelle citadine hybride, poursuit pendant le confinement les embauches sur son site nordiste.

50.000 emplois dans les Hauts-de-France

Chez PSA à Hordain, "nous sommes prêts mais aucune date n'est fixée" explique le Directeur des Ressources Humaines Luc Samsoen (à écouter ci-dessous). Tandis que chez Renault à Douai, "la priorité est sanitaire" dit la direction : l'usine mobilise ses imprimantes 3D et 1.700 visières de protection ont été fabriquées pour des établissements de santé et des Ehpad.

"Nous n'avons pas arrêté de date de reprise" explique Luc Samsoen, DRH de PSA à Hordain Copier

La filière automobile pèse lourd dans les Hauts-de-France avec près 50.000 emplois. Or, avec une chute des ventes de voitures estimée de 10 à 25 %, on annonce la crise mondiale la plus grave de l'histoire de cette industrie. En revanche, selon l'ARIA - l'association de la profession dans les Hauts-de-France- on ne peut dire à ce stade qu'un site est en danger dans notre région