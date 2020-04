Coronavirus : l'inquiétude des professionnels de l'hôtellerie de plein air dans les Pyrénées-Orientales

« Ce sera compliqué pour tout le monde, et encore plus compliqué pour certains ». Jean-François Bey est réaliste. Toutefois, le président de la fédération départementale de l'hôtellerie de plein air dans les Pyrénées-Orientales se veut à la fois « inquiet » et « optimiste » pour la saison touristique des 200 campings du département.

D’ores et déjà, les conséquences de la crise sanitaire se font ressentir. « Nous avons annulé tous les séjours d’avril, et nous sommes en cours d’annulation pour des réservations avant le 11 mai » relate Paul Bessoles, directeur du camping Le Dauphin, à Argelès-sur-Mer. « Pour le mois de juillet, beaucoup de clients nous appellent déjà pour annuler leurs séjours », suite à l'allocution d'Emmanuel Macron lundi dernier.

Une baisse importante de l’activité attendue

Les professionnels de l’hôtellerie de plein air s’attendent à une chute importante de leur activité. « Les deux mois d’avril et mai, cela peut déjà faire 15% du chiffre d’affaire annuel en moins » précise Paul Bessoles. Pour le moment, impossible de se projeter précisément sur l’activité du mois de juillet et du mois d’août. « Une baisse de 40% serait déjà la meilleure situation » se désole l’entrepreneur.

Bon nombre de gérants de camping des Pyrénées-Orientales tablent également sur une quasi-absence de touristes étrangers, qui représentent habituellement entre 40 et 50% de la clientèle dans les campings de la côte catalane.

« Pour le moment, nous n’avons aucun horizon, on ne sait pas où l’on va. Nous attendons des mesures précises du gouvernement pour fixer une date de réouverture » confie Thomas Lachaume, responsable marketing et commercial du camping La Sirène, également situé à Argelès-sur-Mer.

Pas de remboursements, mais un report des réservations

Pour le moment, aucune date précise n’a été fixée par les services de l’État. Certains anticipent pour un reprise le 15 mai, d’autres début juin, d’autres le 15 juillet. Les professionnels réclament un plan « lisible » aux services de l’État, tout en ajoutant que « l’objectif reste la sécurité des clients et du personnel ».

« Notre activité étant saisonnière, il nous faut un plan spécifique » souligne Jean-François Bey. « Les échéances de prêts ont été prolongées de six mois, mais il faudrait qu’elles soient repoussées à au moins un an » abonde Paul Bessoles, qui avait par ailleurs investi dans des travaux cet hiver, comme d’autres de ces collègues.

Parmi les pistes envisagées, les fédérations d’hôtellerie de plein air envisagent la demande d’une fermeture plus tardive à l’automne. Mais les obligations de chaque commune (notamment pour des questions d’urbanisme) pourraient compliquer le calendrier.

Pour les clients, il n’y a pour l’instant pas de remboursement des acomptes versés, mais un report des réservations, notamment sur la saison 2021.

Des vacances très différentes

Quoi qu’il en soit, les vacances au camping cet été ne ressembleront pas aux années d’avant. « Si nous rouvrons, ce ne sera forcément pas de la même manière » avance Jean-François Bey.

« Il va falloir s’habituer, et prendre des mesures d’hygiène particulières. On réfléchit déjà à des mesures concernant la réception des clients dans le camping, un entretien et un nettoyage renforcés des mobile-homes au début et à la fin d’un séjour » confirme Thomas Lachaume.

Les traditionnelles animations des campings vont elles aussi changer. « Il faudra analyser animation par animation, pour voir ce qui peut-être maintenu, limité ou arrêté. »

Dans plusieurs campings, les activités seraient restreintes à un petit groupe de personnes et l’accès aux piscines par exemple pourrait être encadré par des créneaux horaires.

Plus globalement, l’offre de loisirs sera revue. « 90% de nos clients sont citadins, et lorsqu’ils arriveront, ils auront passé deux mois confinés, avec les difficultés que l’on connaît » ajoute Jean-François Bey. « Nous avons un rôle à jouer, en leur proposant des animations plus orientées sur le bien-être, le stretching, la détente » explique le président de la fédération départementale de l’hôtellerie de plein air. « Les touristes ne voudront pas venir pour simplement aller à la plage. Ils seront en demande de contact social. Il faudra concilier cela avec les obligations sanitaires ».

Pas certain donc que les vacances d’été au camping ne ressemblent à celles de la série télé Camping Paradis…