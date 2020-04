Coronavirus : l'inquiétude des restaurateurs icaunais qui ne pourront pas rouvrir le 11 mai

Emmanuel Macron a annoncé lundi que les lieux rassemblant du public comme les restaurants, les hôtels, les cafés, les cinémas ne seraient pas encore ouverts le 11 mai. Il a même indiqué que les rassemblements de personnes seraient interdits jusqu’au 15 juillet minimum. Une situation catastrophique pour de nombreux professionnels qui ne voient pas le bout du tunnel.

Une saison estivale déjà compromise

Dans l'Yonne, les restaurateurs accusent le coup : "déjà deux mois c'est long. Mais là on n'est même pas concerné par cette date du 11 mai. Pour nous, il va falloir encore attendre. Mais jusqu'à quand? On ne va pas pouvoir tenir", explique Cédric, un restaurateur auxerrois. Comme une partie de ses collègues, il demande une exonération totale de charges et même à la réouverture : "notre survie en dépend. On réalise nos plus gros chiffres le printemps et l'été. _C'est déjà une saison noire_", prévient le professionnel.

De nombreux professionnels se préparent à l'après sans savoir quand il aura lieu. "Pendant le confinement, il va falloir de la trésorerie mais aussi après lorsqu'on devra rouvrir sinon certains ne tiendront pas deux mois", explique David Le Corre, le patron du Paris-Nice à Joigny. "Il faut aussi se réinventer, trouver une autre façon de continuer notre métier. Tout le monde ne peut pas faire de la vente à emporter, dans certains endroits ça ne marche pas. _Mais ce qui me préoccupe surtout c'est de savoir si les gens vont de nouveau aller au restaurant_, à l'hôtel et puis il y a une chose dont ne parle pas assez : le week-end les clients des restaurants ce sont souvent les personnes âgées, ce sont elles qui ont le pouvoir d'achat, ça aussi ça m'inquiète."