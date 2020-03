Coronavirus : l'interdiction d'entrer aux Etats-Unis pénalise les vignerons de Bourgogne

Donald Trump interdit l’entrée aux États-Unis des voyageurs en provenance d’Europe, et ça pose problème aux vins de Bourgogne. Le président américain a annoncé, mercredi, que les États-Unis allaient suspendre, à partir de vendredi et durant 30 jours, tous les voyages en provenance de l’Union Européenne. Le but : lutter contre la propagation de l’épidémie de coronavirus.

Les Etats-Unis représentent 25% des exportations des vins de la région

Une nouvelle difficile à encaisser pour les producteurs de vins de Bourgogne, qui se rendent très régulièrement aux Etats-Unis pour présenter leurs produits. Le président du BIVB, Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, François Labet s'inquiète : "Je dois malheureusement annuler un voyage de presse prévu aux Etats-Unis et au Canada fin mars."

Pour les vignerons, ces déplacements aux Etats-Unis sont primordiaux, surtout en cette période de coronavirus. "Les Etats-Unis représentent 25% des exportations des vins de notre région, explique le président. On doit aller à la rencontre de nos clients, participer à des déjeuners et à des dîners pour faire goûter nos vins. Il est important important d'être au contact des prescripteurs, des détaillants, des sommeliers dans les restaurants."

Des vignobles bourguignons qui vont aux Etats-Unis, il y en a tous les jours - François Labet

Selon François Labet, "Des vignobles bourguignons qui vont aux Etats-Unis, il y en a tous les jours. Tout le monde se retrouve aujourd'hui devant une porte close. On est encore dans l'attente, c'est difficile."

Les Etats Unis représentent le premier marché en volume des vins de Bourgogne : en 2018 par exemple, plus de 17 millions de bouteilles ont traversé l'Atlantique. Cette même année, les vins de Bourgogne représentaient 12 % du volume des "Appellation d'origine contrôlée" françaises exportées aux États-Unis, pour un total de 14 % du chiffre d’affaires.

Le président des Etats-Unis a précisé que les cargos en provenance d’Europe ne seraient pas concernés.