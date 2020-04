Coronavirus : l'interdiction des marchés du Mans met les salariés de la grande distribution en danger selon FO

Dans un communiqué, le responsable de la branche commerce et agro-alimentaire Force Ouvrière de la Sarthe dénonce la décision du maire du Mans de maintenir l'interdiction des marchés de plein air pendant la pandémie. Un danger supplémentaire pour les salariés des magasins et les clients, dit-il.

Après celles des producteurs et de certains consommateurs, une nouvelle voix se fait entendre ce vendredi 3 avril 2020 au Mans pour réclamer la réouverture des marchés de plein air. Dans un communiqué, le responsable syndical Force Ouvrière de la Sarthe pour la grande distribution et l'agro-alimentaire interpelle le maire Stéphane Le Foll pour lui demander de revoir sa position.

Un afflux de clients dans les grandes surfaces

"Revoir votre position c'est faire en sorte de ne plus mettre en danger la santé de tous ces salariés qui se retrouvent en hypermarchés, supermarchés et supérettes de proximité", écrit Jérôme Berson. "Dès lors que vous avez supprimé nos marchés, nous avons vu affluer un grand nombre de nos concitoyens, dont beaucoup âgés, vers nos enseignes de distribution alimentaire. (...) Les salariés de nos magasins sont en danger de part cet afflux mais aussi face à des employeurs dont un certain nombre tentent d'apporter un maximum de protection à leurs employés sans forcément toujours le pouvoir faute de réseau. Certains d'entre eux bien sûr ne faisant rien quant à cette protection, se réfugiant derrière le fait que chacun peut apporter ses protections".

Le responsable syndical estime par ailleurs que "les clients sont aussi en danger car dans des supérettes exiguës, la distanciation sociale est quasi impossible. Et les achats se font suite à très souvent une _longue attente devant les magasins_, difficilement supportable pour les personnes les plus vulnérables".

Le maire du Mans veut attendre la décrue de l'épidémie

En début de semaine, Stéphane Le Foll avait justifié sa décision, à rebours de la tendance générale dans les grandes villes. "Dans cette phase de pic épidémique, il n'est pas question de rouvrir des endroits où les gens peuvent se retrouver ! C'est la responsabilité du maire et il faut que tout le monde le comprenne. Et ça durera tant que l'épidémie n'aura pas entamé sa phase décroissante."