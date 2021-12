Coronavirus : l'interdiction du pop-corn au cinéma, c'est "irrationnel" pour le directeur du Pathé du Mans

Pour freiner la circulation du covid, manger et boire dans les salles de cinéma va être interdit à partir du 3 janvier, pendant au moins trois semaines. Au Mans, le directeur du cinéma Pathé exprime son scepticisme sur l'impact sanitaire d'une telle mesure et fait part de sa lassitude.

A compter du 3 janvier, et pendant au moins trois semaines, il ne sera plus possible de grignoter pendant une séance de cinéma

C'est l'une des nouvelles mesures gouvernementales de lutte contre l'épidémie de covid : la consommation de boissons et d’aliments sera interdite dans tous les cinémas à compter du 3 janvier 2022. Une annonce loin d'être anecdotique pour le cinéma Pathé du centre-ville du Mans, dont le bénéfice se fait "grâce à la confiserie" explique son directeur Luis Claro. Au-delà de l'impact économique, "qui sera forcément compensé par des aides", dit-il, ette interdiction provoque chez lui un certain agacement, mâtiné de lassitude.

Au moins 500 000 euros de recettes annuelles

Au Pathé Quinconces, les ventes de confiserie représentent "un ou deux euros en moyenne par spectateur", explique Luis Claro, soit au moins 500 000 euros sur une année normale de fréquentation. "Dans le modèle économique de ce type de cinéma c'est la confiserie qui fait le bénéfice", indique le directeur de ce multiplexe de 11 salles, qui dit ne pas vouloir se plaindre : "Regardez ce que vit le monde de la nuit, c'est bien plus difficile".

La mesure est prise pour trois semaines. "Il ne faudrait pas que ça dure une année pleine", prévient Luis Claro, "même si, bien sûr, je sais qu'on sera indemnisé. L'aspect économique sera compensé. Après, on peut se demander si c'est ça qui va faire baisser les hospitalisations".

Le directeur du Pathé du Mans se dit "fatigué", et exprime le sentiment que "c'est toujours sur les mêmes qu'on tape". Il doute de l'impact sanitaire de la mesure : "Notre protocole n'a pas varié depuis la réouverture, et ça n'a pas empêché l'épidémie de fluctuer, c'est bien qu'il y a d'autres facteurs et d'autres lieux de contamination, surtout dans la sphère privée. Je suis bien conscient qu'il faut faire quelque chose, et de ce que vivent les personnels soignants, mais là ça semble irrationnel. C'est comme le pass sanitaire imposé au marché de Noël du Mans, qui est vide, pendant qu'il y a la foule dans les rues autour".