Déconfinement : l'intérim repart en Sarthe

En Sarthe, l'activité économique a repris. Le secteur de l'agro-alimentaire est celui qui s'en sort le mieux car la filière ne s'est quasiment pas arrêtée. Les chantiers du BTP ont bien repris et manquent parfois d'électriciens et de plombiers selon les agences d'intérims en Sarthe. En revanche, la période est plus difficile pour l'industrie automobile et aéronautique.

"Nous, on travaille à 80% dans le secteur de l'agro-alimentaire" souligne Claude Piétin, le directeur de Go Intérim à La Ferté Bernard, "et on n'a pas eu quasiment de baisse d'activité. Les demandes sont quasiment restées les mêmes avec des besoins notamment dans les métiers de la boucherie. Après, on n'est sûrement pas représentatif du marché, car on ne s'est quasiment pas arrêté. Aujourd'hui, on a une vingtaine d'offres à l'agence. Après, c'est très difficile d'avoir une vision sur les prochains mois voire sur l'année car on sent bien que dans d'autres secteurs d'activité, c'est plus tendu".

Il faut rattraper deux mois de chantier dans le BTP en Sarthe (illustration) © Radio France - Christelle Caillot

"Avec le confinement, la plupart des chantiers ont été arrêtés pendant deux mois en Sarthe" déclare Soline Seychelles, la responsable BTP de l'agence Manpower au Mans. "Et depuis le 11 mai, c'est bien reparti. Il faut maintenant rattraper les deux mois d'arrêt. Et comme d'habitude, on a du mal à pourvoir des postes dans certains métiers comme les maçons, les électriciens et les plombiers. Nous recherchons aussi des chauffeurs poids-lourds avec des permis spécifiques pour conduire certains engins techniques du BTP. Et puis, dans le secteur tertiaire, c'est reparti mais plus doucement. Il y a des notamment des besoins d'assistantes commerciales très qualifiées".

"Je suis intérimaire chez NTN comme conducteur de ligne et je n'ai pas travaillé depuis trois mois" souligne Aurélien, intérimaire chez NTN à Allonnes. "Au début, on devait reprendre début mai, mais on n'a plus de nouvelle. C'est difficile car au-delà de ne pas travailler, on voit que le gouvernement donne beaucoup d'aides aux entreprises, aux salariés, mais les intérimaires, on est un peu les oubliés. Moi, ça va parce que j'ai fait beaucoup d'heures et que je touche les indemnités chômage mais j'ai des collègues pour qui c'est plus difficile".