Coronavirus : l’internat du lycée Auguste Renoir à Limoges mobilisé pour loger et nourrir les soignants du CHU

Les personnels soignants des centres hospitaliers de Limoges vont devoir assurer des rotations de plus en plus nombreuses à cause du pic épidémique de Covid-19 à venir.

En lien avec l’Agence régionale de santé (ARS) et le rectorat de l’académie de Limoges, la Région Nouvelle-Aquitaine a décidé d’exploiter l'internat du lycée Auguste Renoir où 50 places sont disponibles pour y loger le personnel soignant valide.

Le traiteur du Conseil régional a proposé de fournir des plateaux de repas froids pour les dîners

Un bel élan de générosité pour François Vincent, conseiller régional qui a suivi cette expérimentation : « Les agents du Conseil régional se sont immédiatement mobilisés (sur le mode du volontariat) pour participer à cette initiative. Le traiteur du Conseil régional a proposé de fournir des plateaux de repas froids pour les dîners ». L'hygiène des bâtiments sera renforcée (nettoyage des poignées de portes et des surfaces susceptibles d'être des vecteurs de propagation du virus).

Et aussi une navette entre le CHU et l'internat

La Région va organiser une navette en autocar, gratuite, entre le lycée et l’hôpital, en garantissant toutes les mesures de protection nécessaires des chauffeurs et des passagers.

La navette est mise en place à partir de lundi 23 mars, 21h, tous les jours de la semaine.

Départ lycée Auguste Renoir - CHU : 5h30

Retour CHU - lycée : 10h

Départ lycée Auguste Renoir - CHU : 12h

Retour CHU - lycée : 21h

Les horaires des navettes seront adaptés en fonction des demandes des soignants. Ce dispositif de soutien vise à réduire autant que possible la fatigue et le stress des personnels soignants pour cette période qui s'annonce difficile.