Coronavirus : l'opération "le Gard de Ferme en Ferme" reportée en juin prochain

L’opération "Le Gard de ferme en ferme", programmée chaque année le dernier week-end d’avril, est reportée les 26 et 27 Juin 2021. La décision évidemment est liée à la situation sanitaire et à la pandémie de covid-19. Si les conditions sanitaires ne sont pas réunies à ces dates, l’opération aurait même finalement lieu le dernier week-end de septembre. Une cinquantaine de fermes doivent participer à l’événement. "Le Gard de Ferme en Ferme" est organisé par la Fédération Départementale des CIVAM* et le Département du Gard depuis 2013. L'événement attire chaque année environ 20 000 visiteurs.

Le principe, pour rappel : des visites, animations, dégustations gratuites pour faire découvrir les métiers et savoir faire d'agriculteurs gardois engagés dans un développement durable "afin d'amplifier la commercialisation en circuits courts et rapprocher les consommateurs et les agriculteurs".