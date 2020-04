En ces temps de crise sanitaire, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) en Béarn et Soule encourage les entreprises à la contacter, même si elles ne sont pas adhérentes.

Coronavirus : l'Umih Béarn et Soule encourage les entreprises à la contacter, même les non adhérentes

L'Umih veut aider tous les entrepreneurs. Qu'ils soient adhérents ou non, "par solidarité", l'union en Béarn et Soule les invite à appeler ses services en cas de besoin. Après cinq semaines de confinement, les questions des chefs d'entreprises sont nombreuses (chômage partiel, prêt garanti par l'Etat, décrets, circulaires, droits, devoirs, etc). L'Umih des Pyrénées-Atlantiques en Béarn et Soule a déjà traité près de 600 mails et autant d'appels téléphoniques pour des questions diverses.

L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie peut vous aider également pour constituer des dossiers (activité partielle, prêt bancaire d'Etat ou autres).

Une cellule de crise joignable 7j/7

Les services locaux de l'Umih sont en lien constant avec la préfecture, la Direccte, la Direction départementale des finances publiques, la Banque de France, ou la Banque publique d'investissement.

N'hésitez pas, nous sommes là pour vous aider.

Umih Béarn et Soule

Pour contacter l'Umih

05 59 27 84 89

umih-bearn-soule@wanadoo.fr

Ces contacts sont à retrouver sur le site internet de l'union.