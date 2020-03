Coronavirus : l’union des entreprises de proximité Centre-Val-de-Loire appelle à maintenir les marchés

L’union des entreprises de proximité (U2P) Centre-Val-de-Loire veut encourager les maires à recenser sur leur site internet, quand ils le peuvent, les commerçants du secteur alimentaire qui assurent un service de livraison à domicile.

Préserver une branche de l'alimentation

L'U2P Centre-val-de-Loire veut mobiliser les personnels des collectivités locales et/ou police de proximité afin qu’ils travaillent avec les professionnels pour assurer la sécurité sanitaire sur les marchés.

Elle defend le maintien des marchés, notamment en zone rurale, et invite donc les préfets à encourager les maires à rouvrir au plus vite les marchés couverts et à travailler avec les professionnels pour assurer le maintien des marchés de plein vent.

Plus généralement l’U2P Centre-Val de Loire encourage les initiatives locales consistant à recenser sur le site de la mairie, via un annuaire ou une plateforme, les commerçants de proximité proposant un service de livraison à domicile, comme cela a déjà pu être mis en place dans certaines villes.