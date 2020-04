Coronavirus : l'usine de fabrication de papier toilette Essity à Kunheim tourne à plein régime

Depuis l'épidémie de coronavirus en France, l'usine Essity de Kunheim, près de Colmar tourne à plein régime. Le site produit pour la marque Lotus, du papier toilette, des mouchoirs à usage unique et de l'essuie-tout Okay.

Grosse activité en ce moment sur les chaînes de fabrication de l'entreprise Essity à Kunheim (Haut-Rhin) . Depuis le début de l'épidémie de coronavirus en France, les consommateurs se ruent dans les grandes surfaces, sur l'achat de papier toilette, de mouchoirs jetables ou encore de pâtes et œufs .

Les salariés sont sur le pont pour que personne ne manque de papier toilette ou de mouchoirs. Le site basé près de Colmar, qui produit pour les grandes surfaces, les marques Lotus et Okay, compte aussi les usines de Gien, dans le Loiret et Theil-sur-Huisne, dans l'Orne, tourne 7 jours sur 7 et 24h/24.

Optimisation de la production

Durant cette période de forte demande, la production a été réorientée vers les produits les plus demandés. "La production de papier toilette est passée de 75% à 90% par exemple," explique Marc Specque, le directeur de la communication d'Essity.

Tous les jours, sortent des chaînes de production en Alsace, deux millions de mouchoirs et 1,5 millions de rouleaux de papier toilette. "Le papier toilette, ça fait partie de la dignité humaine. C'est un produit d'hygiène essentiel et si vous êtes amené à en manquer, cela peut entraîner un inconfort. Le mouchoir jetable, c'est un produit pour lutter contre le Covid-19", renchérit Marc Specque.

Sécurité maximale pour les salariés

250 personnes sont mobilisées sur un effectif de 450, sur les chaines de fabrication du site haut-rhinois, pour produire du papier toilette et des mouchoirs. Toutes le mesures de protection ont été mises en place.

Il y a trois personnes sur des lignes de 100 mètres de long. Du gel hydroalcoolique est à disposition, ainsi que les masques. L'usine est aussi désinfectée plusieurs fois par jour.