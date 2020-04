Coronavirus : l'usine Michelin de Saint-Doulchard se lance dans la fabrication de masques chirurgicaux

En pleine période de confinement, de nombreux acteurs de la vie économique se retroussent les manches pour participer à la lutte contre le coronavirus. C'est le cas de l'usine Michelin de Saint-Doulchard, près de Bourges, dans le Cher. Depuis mercredi 15 avril, un atelier de confection de masques chirurgicaux a été mis en place.

Presque à l'arrêt depuis le 17 mars, l'usine se lance temporairement dans la fabrication de masques, dont une partie servira à la protection de ses salariés et l'autre sera donnée à des personnels soignants. Cette période "nécessitait d'imaginer et de faire des choses qu'on ne croyait pas forcément possibles. Des choses impossibles deviennent possibles dans l'urgence", estime Jacques Glémot, le directeur de l'usine.

Personne ne savait faire de la couture, on a appris sur le tas

Grâce au Gedhif du Cher (Groupement d’Entraide Départemental aux Handicapés Inadaptés et à leur Familles), des salariés de Michelin ont été formés. "On a acheté des machines à coudre, des charlottes, des blouses. Il a fallu s'organiser, trouver une salle qui corresponde aux normes sanitaires de fabrication de ces masques", détaille le directeur.

Objectif : 800 masques confectionnés chaque jour

"Personne ne savait faire de la couture, on a appris sur le tas", raconte Emmanuel Lévêque, ouvrier tresseur dans l'usine de Saint-Doulchard, reconverti en couturier le temps du confinement. "Franchement, je suis content de nous parce qu'on apprend assez vite, on commence à avoir des habitudes", poursuit-il. Une action solidaire à laquelle il est fier de participer : "Quand on voit la pénurie de masques en ce moment, ça me semblait indispensable de participer à cette aventure, d'une part pour nous protéger nous-mêmes au niveau de l'entreprise, et puis pour tous les personnels de santé qui en ont vraiment besoin".

Deux équipes de cinq employés se relaient chaque jour, en respectant les gestes barrière et les distances de sécurité. Pour l'instant, chaque équipe fabrique une centaine de masques par jour, mais l'objectif est d'arriver à une production totale de 800 masques confectionnés quotidiennement, indique le directeur. "On est encore au début, il y a tout à apprendre, à inventer, tout un savoir-faire à développer, mais on est très confiants", précise Jacques Glémot.

La production de l'usine redémarre progressivement

Au moment où le confinement a été mis en place, le 17 mars, la très grande majorité de l'usine s'est arrêtée (seule l’activité de production de pneus militaires continuait). Aujourd'hui, la production de pneus redémarre progressivement à Saint-Doulchard, en respectant les consignes de sécurité, assure le directeur de l'usine.