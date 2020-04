Coronavirus : l'usine Pneu Laurent reprend partiellement son activité à Avallon

Depuis près d'un mois l'usine Pneu Laurent à Avallon était à l'arrêt. Une décision commune à l'ensemble des sites et filiales du groupe Michelin. Depuis la semaine dernière celui-ci redémarre progressivement son activité. C'est le cas de sa filiale, Pneu Laurent, à Avallon où une centaine de salariés reprend le travail ce mercredi.

Plus d'une centaine de salariés, répartis en deux équipes

Il s'agit uniquement de salariés volontaires précise Gilles Poillevey, délégué syndical CDFT "pas question que les gens viennent en se torturant l'esprit, en ayant peur !". Environ cent salariés reprennent ainsi le travail ce mercredi, après avoir été formés ce mardi à un nouveau protocole de sécurité. Celui-ci est commun à l'ensemble du groupe Michelin est comporte pas moins de 170 points.

Un protocole de sécurité très strict

Réorganiser les déplacements

Cela débute dès l'arrivée à l'usine. Les salariés sont ainsi divisés en deux équipes l'une du matin, l'autre de l'après-midi avec des arrivées en horaires décalés ( 5h30, 6h puis 6h30) pour éviter un afflux trop important de personne dans les vestiaires ou à l'entrée. A l'entrée du site, justement, la température de chaque salarié est mesurée tandis qu'à l'intérieur il a fallu revoir tout le fonctionnement explique Arnaud Malecamp, le directeur " On a réorganisé les flux piétons pour limiter les croisements de personnes et puis il y a une nouvelle organisation des postes de travail, des plateformes et des locaux collectifs pour _garantir le respect de la distance de deux mètres_". Par exemple, chacun doit amener son propre repas et se tenir à bonne distance de son voisin, les machines à café ont également été supprimées.

... sans oublier les gestes barrières, gants, masques et désinfectant

Sans oublier les traditionnels gestes barrières, l'usage de gants et de masques. Celui-ci est obligatoire pour les salariés travaillant à moins de deux mètres l'un de l'autre, ou si un salarié en croise un autre. De plus des distributeurs de gel hydroalcoolique ont été installés un peu partout dans le site.

Monter en régime progressivement

Tout cela satisfait le délégué syndical " On avait demandé à ce que la réouverture se fasse lorsque tout aurait été mis en place, correctement." explique Gilles Poillevey, qui poursuit " ils ont pris le temps d'avoir des provisions de masques, de gel, de tout ce dont on a besoin". Selon lui les conditions sont réunies ... pour le moment "Après il faut voir avec un minimum de personnes car _actuellement les 440 salariés ne peuvent pas être sur le site en même temps_".

En effet, l'objectif est de monter en régime dans les prochaines semaines et de permettre progressivement à l'ensemble des salariés de regagner l'usine en toute sécurité. Car si, comme le reconnaît Arnaud Malecamp, le marché poids-lourds est "globalement affecté" par la crise du coronavirus, les prévisions de ventes de Pneu Laurent se maintiennent, grâce notamment à sa spécialité, le pneu rechapé ( recyclé ).