Coronavirus : l'usine PSA de Charleville-Mézières s'arrête

L'usine PSA de Charleville-Mézières employe 1448 salariés et 298 intérimaires

L'usine PSA de Charleville-Mézières a arrêté la production dans la soirée de ce mercredi 18 mars. Jusqu'à 5 heures ce jeudi matin, l'équipe de nuit a vidé et nettoyé les fours qui feront ensuite l'objet d'une maintenance avec des effectifs réduits.

Le groupe PSA dont les sites d'assemblage de véhicules encore ouverts ferment ce jeudi 19 mars a d'abord envisagé une fermeture plus tardive des usines de pièces mécaniques, comme celle de Charleville-Mézières. Les syndicats, alertés par deux premiers cas de Coronavirus parmi les salariés à Mulhouse et à Metz, exigeaient un arrêt plus immédiat.

Au-delà de la fonderie de PSA, l'Union syndicale CGT des travailleurs de la métallurgie des Ardennes appelle le préfet du département à fermer les sites de production non nécessaires à la gestion de la crise sanitaire en raison des risques pesant sur la santé des salariés